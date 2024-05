Tom Brady dice que los chistes que contó en Netflix “afectaron a mis hijos y no lo volvería a hacer”

El legendario mariscal de campo de la NFL, Tom Brady, recientemente apareció en “The Pivot Podcast” y compartió reflexiones sobre su experiencia en el roast de Netflix. Brady admitió que algunos de los chistes realizados durante el evento afectaron a sus hijos, lo que le ha llevado a decidir no participar en futuros roasts. Brady, quien tiene tres hijos (un hijo con Bridget Moynahan y un hijo y una hija con su ex esposa Gisele Bündchen), no especificó cuáles chistes en particular molestaron a sus hijos.

Sin embargo, muchos de los comediantes presentes hicieron bromas sobre su matrimonio y divorcio con Bündchen. “Me gustó cuando los chistes eran sobre mí. Pensé que eran muy divertidos. No me gustó cómo afectaron a mis hijos” , confesó Brady en el podcast. “Es la parte más difícil…como el aspecto agridulce de cuando haces algo que crees que es de una manera y luego, de repente, te das cuenta de que no lo volverías a hacer debido a la forma en que afectó a las personas que más te importan en el mundo”.

Tom Brady habló sobre su experiencia y cómo lo hizo reflexionar

Brady continuó explicando cómo esta experiencia le ha hecho reflexionar sobre su papel como padre. “Te hace, en algunos sentidos, un mejor padre al pasar por ello,” dijo. “A veces eres ingenuo. No sabes” El roast de Tom Brady en Netflix fue uno de los eventos principales del Netflix Is a Joke Fest y fue presentado por Kevin Hart y el maestro del roast Jeff Ross.

Comediantes como Nikki Glaser, Tom Segura, Andrew Schulz, Bert Kreischer, Tony Hinchcliffe y Sam Jay participaron en el evento, junto con ex compañeros de equipo de Brady como Julian Edelman, Rob Gronkowski y Drew Bledsoe. Nikki Glaser, en particular, hizo bromas sobre el divorcio de Brady y la relación de Bündchen con su instructor de jiu-jitsu.

Uno de sus chistes mencionaba: “Tom Brady. Cinco veces MVP del Super Bowl, la mayoría de victorias en la carrera, la mayoría de touchdowns en la carrera. Tienes siete anillos, bueno, ocho, ahora que Gisele devolvió el suyo. Lo único más tonto que decir sí a este roast fue cuando dijiste: ‘Cariño, deberías probar jiu-jitsu.’”

Brady concluyó diciendo que la experiencia fue una lección valiosa para él como padre y que, aunque está contento de que todos se divirtieran, prefiere enfocarse en formas más positivas de humor y celebración en el futuro.