La estrella de ‘Bridgerton’ Luke Newton habla sobre cómo Colin y Penélope salieron de la “friendzone”

La popular serie de Netflix “Bridgerton” explora el tema de los amigos que se convierten en amantes en su nueva temporada, mostrando el florecimiento del romance entre Penélope Featherington (interpretada por Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (interpretado por Luke Newton). En el estreno de la temporada 3 en Alice Tully Hall en Nueva York, Newton compartió sus reflexiones sobre esta transición y su resonancia con el público.

“Cuanto más hablo con la gente, más me doy cuenta de que muchos han experimentado esto de una forma u otra, incluso mis seres queridos. Hablé con mis familiares y ellos dijeron: ‘Sí, he pasado por eso en mi vida, lo he experimentado’”, comentó Newton a Variety. “No es algo que haya vivido personalmente, pero ahora tengo un nivel extra de empatía al haber pasado por este proceso en el show”.

Ya viene el estreno de la tercera temporada de “Bridgerton”

Newton destacó que la química entre él y Coughlan se debe a su historia compartida tanto dentro como fuera del set. “Entramos en este show sin saber qué sería, sin conocer la magnitud de todo y luego hemos vivido ese viaje,” explicó Newton. “Estamos obsesionados con la narración y realmente apasionados por ello, y ambos dimos lo mejor de nosotros durante toda esta experiencia. Fue algo que compartimos y es una experiencia muy especial que probablemente no se repetirá”.

Una relación que va creciendo (Agencias)

Por su parte, Coughlan elogió a Newton, describiéndolo como una persona amable y genuina. “Lo que ves es lo que obtienes, y siempre admiro eso en las personas,” dijo Coughlan a Variety. “Los actores, a veces, no se preocupan por el proyecto, pero él realmente quiere hacer este show y lo ama tanto como yo.”

La temporada 3 de “Bridgerton” se basa en la cuarta novela de la serie de ocho libros de Julia Quinn, “Romancing Mr. Bridgerton”, que se centra en la historia de amor de Colin. Chris Van Dusen, creador de la serie, expresó su entusiasmo por esta temporada. “He estado esperando personalmente esta temporada desde el día en que elegí a Penélope y Luke para estos roles,” dijo Van Dusen.

Pronto llega la tercera temporada (Agencias)

“Ver a Nicola y Luke juntos es algo muy especial y creo que tienen una fuerza silenciosa que hace que realmente los apoyes de una manera muy identificable.” La temporada 3 de “Bridgerton” se lanzará en dos partes. La primera parte se estrena el 16 de mayo en Netflix, seguida de la segunda parte el 13 de junio.