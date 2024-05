Las famosas casas de moda que se negaron alguna vez a vestir a Zendaya

El camino hacia el estrellato en la industria de la moda puede estar plagado de desafíos y rechazos, incluso para una talentosa y versátil artista como Zendaya. A lo largo de su carrera, ha contado con el apoyo inquebrantable de su estilista y amigo cercano, Law Roach, quien ha sido fundamental en la creación de su icónico estilo. Sin embargo, este viaje hacia la cima no estuvo exento de obstáculos, especialmente cuando se trata de obtener el reconocimiento de las grandes casas de moda.

En una reveladora entrevista en el podcast ‘The Cutting Room Floor’, Law Roach compartió detalles sobre las dificultades que enfrentaron al intentar colaborar con algunas de las casas de moda más prestigiosas del mundo. Nombres como Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino y Dior fueron mencionados como aquellos que inicialmente se mostraron reacios a vestir a Zendaya, argumentando que aún no había alcanzado la madurez suficiente en su carrera.

Zendaya hoy en día es uno de los íconos de moda más importantes

El rechazo de estas firmas no pasó desapercibido para Roach, quien no solo lo recuerda, sino que también lo considera como una afrenta que no ha olvidado. A pesar de los desplantes iniciales, tanto él como Zendaya perseveraron, demostrando con el tiempo su valía y su capacidad para influir en el mundo de la moda.

“Ella todavía nunca ha usado Dior en una alfombra. Ella todavía nunca ha usado Chanel en una alfombra. Todavía nunca ha usado Gucci en una alfombra: en ninguna prensa, en ninguna apariencia, nunca. Nunca”, dijo Roach en el podcast. “La primera vez que lució Valentino en público fue cuando tenía contrato”.

Continuó: “Cuando dije: ‘Si dices que no, será un no para siempre’, eso sonó cierto durante mucho, mucho tiempo”.

Es importante destacar que, a pesar de las negativas iniciales, Zendaya y Roach no se dejaron vencer. A través de su determinación y visión, lograron establecer su propio camino en la industria, utilizando cada oportunidad, ya sea en editoriales de moda o contratos, para consolidar su presencia y dejar una marca imborrable.

A medida que Zendaya continúa conquistando nuevos territorios en la moda y el entretenimiento, su asociación con Law Roach sigue siendo un ejemplo inspirador de colaboración, dedicación y resiliencia. Aunque las puertas de algunas casas de moda puedan haberse cerrado en el pasado, su ascenso imparable demuestra que el verdadero talento siempre encuentra su camino hacia la luz.