Bebé Reno: Richard Gadd se defiende ante los dichos en una entrevista de la verdadera “Martha”

Reino Unido y gran parte del mundo siguen a la expectativa por todo lo que la serie “Bebé Reno” genera luego de su exitosa publicación en Netflix. Desde que se convirtió en un verdadero boom mediático, muchos han querido acceder periodísticamente hacia Richard Gadd, sin embargo, las pocas referencias de él que se conocen fueron vía redes sociales y en dos breves intervenciones con la prensa.

Al parecer, los dichos el pasado jueves 9 de mayo de Fiona Harvey, denominada por la prensa británica como “la verdadera Martha”, al periodista Piers Morgan, habrían sido un punto límite para que Gadd accediera finalmente este último fin de semana a realizar un par de declaraciones y defender su imagen.

Hipótesis de Fiona Harvey

La mujer de 58 años negó los relatos de la serie que la involucran como una acosadora y, además acusó a Richard Gadd, de ser un “psicótico y loco”, asegurando que fue él quien acosó al pedirle tener sexo.

“Nunca debería haber entrado ahí (al bar). Lo vi durante dos o tres meses. Él solía trabajar durante algunos días, pero yo iba al bar en cualquier día para comer”, expresó Harvey a Morgan, agregando además ser víctima de ataques en redes sociales e incluso, de hasta amenazas de muerte.

“No recibí un pedido de disculpas por parte de Netflix, y ni de él. Para alguien que dice que siente lástima por mí... no recibí ningún pedido de disculpas”, señaló la mujer, quien no descartó demandar a la plataforma de streaming estadounidense y al escritor y comediante escocés.

Defensa de Gadd

Richard Gadd participó un repor

taje The Awardist, para responder las críticas que enfrentó luego de que se conociera la palabra de Fiona Harvey. El actor sostuvo que no dará a conocer las identidades verdaderas de los personajes de la serie que lo acosaron psicológica y sexualmente en la vida real.