Los mejores estrenos en streaming para ver este fin de semana

Cada semana las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con películas, series y documentales para apelar a todos los gustos de sus suscriptores. Plataformas de Netflix, Amazon Prime Video, Max y Disney+ cuentan con grandes estrenos para ver esta semana.

Netflix seguirá expandiendo su oferta de comedias románticas con la llegada de La madre de la novia, la cinta protagonizada por Brooke Shields como una madre e hija que se preparan para la boda de esta última en una hermosa isla tropical.

Disney+, por su parte, tendrá uno de los estrenos ansiados del año. Se trata de la llegada de Let It Be al streaming. La película dirigida por Michael Lindsay-Hogg sobre The Bealtes se lanzó en 1970 en medio de los rumores de separación del exitoso grupo musical pero ahora podar ser disfrutada por el público.

La madre de la novia (Netflix)

Llegó a la plataforma este 9 de mayo y la sinopsis nos dice: “En esta comedia romántica, una boda en una isla tropical queda al borde del desastre cuando la madre de la novia ve que el padre del novio es su ex”.

Truman Show: Historia de una vida (Netflix)

“Truman Burbank es la estrella de «The Truman Show», un fenómeno televisivo de 24 horas donde se transmite cada aspecto de su vida, pero él no lo sabe”, es la sinopsis de este título que llegó el 11 de mayo a Netflix.

Latido (Prime Video)

“Leonor, 45 años, ha intentado todo por quedar embarazada pero su cuerpo parece no responder. En una audición conoce a Emilia, una adolescente de 16 años con un talento innegable bailando ballet pero su carrera se vería truncada el día que se entera que está embarazada. Leonor y Emilia harían un trato y compartirían el proceso de embarazo. Lo que parece sólo una transacción para conseguir lo que quieren se convierte en otra manera de ver la maternidad y se darían cuenta que en realidad lo que están ganando es la relación que se construirá entre ellas”, nos dice la sinopsis.

Pretty Little Liars: Escuela de verano (Max)

A Max llega también el nuevo spin-off de la exitosa serie ‘Pretty Little Lias’. “Tras los terribles acontecimientos de ‘Pretty Little Liars: Pecado Original’, nuestras Pequeñas Mentirosas se enfrentan a un destino peor que la muerte: la escuela de verano. Sin embargo, Millwood High no es lo único que se interpone en el camino de sus divertidos trabajos de verano y sus nuevos y soñadores intereses amorosos. Un nuevo villano, que puede o no tener relación con A, ha llegado a la ciudad y va a ponerlas a todas a prueba”.

Let It Be (1970)

Disponible por primera vez en más de 50 años, Let it Be es la película original de 1970 del director Michael Lindsay-Hogg sobre Los Beatles. La película, que en su día se vio desde un prisma más oscuro, sale ahora a la luz gracias a su restauración y a las revelaciones de la docuserie de Peter Jackson, ganadora de varios premios Emmy®, The Beatles: Get Back.