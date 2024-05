”No es la primera vez”, Andrea Legarreta defiende a Lucerito Mijares

Siguen saliendo voces en defensa de Lucerito Mijares, luego de que los presentadores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, del programa ‘¿Qué Importa?’, se burlaron de ella por su aspecto físico. Esta vez, la actriz y conductora Andrea Legarreta, se sumó en respaldo a la hija de Lucero y Manuel Mijares, enfatizando que no es la primera vez que sucede algo de este tipo.

En entrevista con Maxine Woodside, Legarreta alertó que este tipo de críticas destructivas ya ha ocurrido varias veces con distintas jovencitas, por lo que invitó a reflexionar y a no dañar con malos comentarios.

“No es la primera vez, o sea, son niñas, porque también hablo por mis hijas, que es tristemente una constante, que no solamente es gente de los medios, hay gente en la sociedad que tendríamos que analizarnos, creo que esto puede ser el parteaguas y ayudar a que nos volteemos a ver a nosotros mismos y analizar cómo ser mejores personas”, dijo Andrea Legarreta al citado medio, según publicó Quien.

Invitó a pensar antes de hablar y considerar si gustaría que hablaran de esta manera de los propios hijos o hijas.

“Por qué no detenernos y analizar y ver si nos gustaría, antes de agredir, o de atacar, ya sea teniendo un micrófono, o no, con las redes, si nos gustarían que nos hicieran lo mismo, que les hicieran lo mismo a nuestros hijos, que sin siquiera conocernos hablen horrores, sin que siquiera les conste lo que de pronto llegan a decir cosas que les provocan el llanto también, por lo menos en el caso de mis hijas”, manifestó la actriz, de 52 años.

Destacó que ante comentarios malintencionados de otras personas es importante la formación que los hijos hayan recibido en casa, porque solo eso, los hará fuertes para no dejarse moldear, ni afectar por lo que otros digan.

“Claro que Mía y Nina (hijas de Legarreta), aunque no la hayan visto en esta entrevista, se unen como amigas, como jovencitas, como mujeres, como compañeras han crecido de una manera también muy inteligente, ellas saben que un comentario, o dos, o mil, o de quien sean, no las define, incluso los comentarios maravillosos, ellas saben quiénes son, tienen la certeza de dónde crecieron, qué les gusta, qué no les gusta, que se pueden equivocar, pero no hacen suyos estos comentarios ni la maldad de otros”, finalizó.