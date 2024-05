Amazon Prime Video: Confirman a Michelle Yeoh como protagonista de la serie secuela de Blade Runner 2099

La reconocida actriz Michelle Yeoh ha sido confirmada como la protagonista de la esperada serie secuela de Blade Runner 2099, que será transmitida por Amazon Prime Video.

PUBLICIDAD

Blade Runner 2099, que servirá como continuación tanto de la película original Blade Runner como de Blade Runner 2049, ha generado gran expectativa desde su anuncio en septiembre de 2022.

Aunque se desconocen detalles específicos sobre la trama y el reparto, la incorporación de Yeoh al proyecto ha aumentado aún más el interés en la serie.

Recomendados:

Trayectoria de Yeoh

Michelle es una figura destacada en la industria del cine y ha dejado su huella en numerosas producciones aclamadas. Recientemente, obtuvo reconocimiento por su papel en “Everything Everywhere All at Once” en 2022, por el cual fue galardonada con un premio de la Academia a la Mejor Actriz.

Su talento y versatilidad la han llevado a protagonizar películas de alto perfil, como las próximas entregas de “Wicked” y “Avatar”, así como al spin-off televisivo “Star Trek: Section 31″.

Para muchos fanáticos, la elección de Yeoh para el papel de Olwen, una replicante en las etapas finales de su vida, promete ofrecer una interpretación iimpactante y cautivadora.

Después de todo, muchos seguidores de la actriz recuerdan que ha demostrado su habilidad para sumergirse en roles complejos y transmitir una amplia gama de emociones a través de su actuación, lo que la convierte en una elección ideal para este personaje.

Equipo creativo y producción

El director y productor ejecutivo será Jonathan van Tulleken, conocido por su trabajo en la exitosa serie “Shōgun”. La serie está escrita y producida por Silka Luisa, quien también ejerce como showrunner.

El proyecto cuenta con un equipo de productores ejecutivos de renombre, entre ellos Michael Green, Andrew Kosove, Broderick Johnson y David W. Zucker.

La producción de Blade Runner 2099 ya ha comenzado en la ciudad de Praga, y los fanáticos esperan con ansias el lanzamiento de esta serie que promete continuar la exploración de los temas y la estética única que caracteriza a la franquicia Blade Runner.