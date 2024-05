Mick Jagger e Irma Thomas se juntaron para cantar un clásico de lo Rolling Stones grabado hace 60 años

En sus inicios, los Rolling Stones interpretaron y grabaron varias canciones de otros artistas conocidos para la época, pero que sin duda alguna, las melodías se inmortalizaron porque fueron entonadas por el gran Mick Jagger, es así por ejemplo, “Down The Road Apiece” de Amos Milburn, “Little Red Rooster” de Howlin’ Wolf y “I’m A King Bee” de Slim Harpo.

A pesar de ser del Reino Unido, su música se caracterizó por estar influenciada de manera muy marcada por artistas estadounidenses y en especial, los provenientes de Nueva Orleans. Hasta incluso, el origen del nombre fue propuesto por el fallecido Brian Jones, uno de los fundadores de la banda, tras haber escuchado la canción “Rollin’ Stone”, de Muddy Waters.

Una de las grandes influencias fue la Reina del Soul de Nueva Orleans, Irma Thomas, así lo hicieron saber los Stones en diversas entrevistas. Ahora, en su última presentación en la ciudad más poblada del estado de Luisiana, Mick Jagger cumplió el sueño de compartir escenario con Thomas, al interpretar el clásico del Rock, rhythm and blues, “Time Is On My Side”, canción grabada hace 60 por el trombonista de jazz, Kai Winding.

En el marco de su actual gira para presentar su más reciente disco de estudio, Hackney Diamonds, los Rolling Stones se presentaron en el New Orleans Jazz & Heritage Festival.

Uno de los momentos más memorables fue cuando subió al escenario Irma Thomas, 60 años después de que grabara su propia e histórica versión de la canción de Jerry Ragovoy.