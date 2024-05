Los lujos y detalles de la mansión de $ 100 millones que Drake tiene en Toronto

Como “una maravilla de la artesanía del viejo mundo”, así describe el arquitecto y diseñador de interiores canadiense Ferris Rafauli a la casa de Drake en Toronto, Canadá. Y es que la estructura, no es una residencia común, se trata de una mansión que es toda una obra de arte, llena de un lujo y extravagancia, que van más allá de la madera simple o concreto en su construcción, pues tiene bronce, piedra caliza, madera exótica y otros materiales muy valiosos.

La Revista AD visitó la casa del ‘rey del hip hop’, que hace poco fue tendencia debido a un tiroteo en sus cercanías. El citado medio describió cada detalle de la espectacular residencia que resalta por su majestuosidad y elegancia.

La mansión, valorada en al menos 100 millones de dólares, tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados, solamente la habitación principal, donde descansa Drake, consta de 3.200 metros cuadrados, con 1.100 metros cuadrados adicionales de terrazas cubiertas.

“Como la construía en mi ciudad natal, quería que la estructura se mantuviera firme durante 100 años. Quería que tuviera una escala y una sensación monumentales… Será una de las cosas que deje atrás, así que tenía que ser atemporal y fuerte”, dijo Drake sobre su casa, según se lee en AD.

El arquitecto Rafauli, diseñador de la casa de Drake, bautizada como ‘The Embassy’, dijo que es una “mansión de piedra caliza del XIX, pero los perfiles exteriores son más minimalistas y las líneas son un poco más limpias… Esto no es estuco, pintura y oro falso. Eso no es lo que Drake quería, y no es lo que yo hago. Es un lujo abrumador”.

La casa de Drake, hecha con joyas

La mansión está revestida de piedra caliza maciza con inserciones biseladas de mármol Nero Marquina, bajo un techo facetado de espejo antiguo enmarcado en bronce.

La sala tiene una altura de 44 pies y como la música es la pasión de Drake, no podía faltar un piano de cola de concierto, hecho por el fabricante austriaco de pianos Bösendorfer, diseñado en colaboración con el artista japonés Takashi Murakami y Rafauli. En este espacio, resalta una lujosa lámpara Metropolitan, de Lobmeyr, con más de 20.000 piezas de cristal Swarovski talladas a mano, y la cual fue diseñada por Hans Harald Rath para la decoración del Metropolitan Opera de Nueva York en 1963.

La elegancia es tal, que Drake grabó varios de sus videos en este lugar. El diseño del mobiliario es con piel de avestruz teñida, mohair y bronce.

“Creo que la casa dice que permaneceré siempre sólido en el lugar donde nací”, afirmó el cantante.

Drake y su desconexión total en casa

Dicen que la casa de cada quien es su refugio, y esto es muy considerado por parte de Drake, quien se esmeró con todo para crear su cobijo perfecto. Su sitio favorito es su dormitorio con 3.200 metros cuadrados, además de otros 1.100 metros cuadrados de terrazas cubiertas.

“El dormitorio es donde vengo a desconectar del mundo al final de la noche y donde abro los ojos para aprovechar el día… La cama te deja flotar, la ducha te permite evadirte y ordenar tus pensamientos, y el armario hace que quieras hablar contigo mismo mientras te vistes”, afirmó Drake, quien también tiene su propia cancha de baloncesto con el tamaño reglamentario de la NBA para recrearse en su casita.

Su habitación no es para nada común. El cabecero de la cama tiene un espejo antiguo con cuero acanalado, también una barra de whisky y champán en el reverso.

“Las mesillas de noche presentan incrustaciones de nácar, y la ropa de cama incorpora un tapiz de colibríes, de Alexander McQueen para The Rug Company”, detalla AD.

El armario es de dos plantas y está adornado con herrajes de amatista, cristal de roca, asientos tapizados en piel de oveja acolchada con diamantes y tachuelas de níquel pulido.

El baño no escapa del lujo con el tono ideal para dejar atrás la carga del día a día, pues tiene una bañera de mármol negro facetado tallado en un solo bloque.

Otros espacios

Por supuesto, el estudio de grabación no podía faltar en tan espectacular mansión, también la sala de premios de Drake, donde él tiene todos sus reconocimientos y fotos que muestra su historia de vida desde la infancia. También tiene una sala de camisetas deportivas y por supuesto, su piscina revestida de granito negro.