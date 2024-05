Hermana de William Levy lo defiende ante ruptura con Elizabeth Gutiérrez: “Está sufriendo mucho”

William Levy y Elizabeth Gutiérrez están en el foco mediático, luego de que en abril pasado se confirmara que están separados. La ruptura es toda una polémica pues se comenta de llamadas policiales por sus peleas, rumores de infidelidad, sesiones con terapistas y pastores en busca de una reconciliación, incluso se habla hasta de un conflicto por dinero entre ellos.

A pesar de todo, el actor cubano dijo que prefiere no emitir comentarios por respeto a la madre de sus hijos, Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14.

Ahora, salieron a relucir las palabras de una presunta hermana de Levy, identificada como Darice Gutiérrez. People en Español publicó que la mujer salió en defensa del actor a través del programa español TardeAR .

“Mi hermano lo está pasando muy mal, está sufriendo mucho… Entre ellos dos nunca ha habido esa polémica ni ese tipo de problemas, siempre han mantenido su relación reservada y lejos de la publicidad… Realmente me duele ahora que estén así porque ahora los niños son los más afectados, yo también soy madre, no me gustaría que mis hijos pasaran por esa situación”, expuso Darice.

William Levy / Elizabeh Gutiérrez La familia Levy ha quedado envuelta en fuertes discusiones. (Instagram (@willevy) / (@gutierrezelizabeth_))

La mujer de 33 años, no descartó que la actitud de Elizabeth Gutiérrez sea porque “está dolida” y aseguró que William Levy “es muy transparente, muy buena persona y se deja querer”.

Manifestó que “es feo que sus hijos estén viendo estas cosas, son mis sobrinos y no me gustaría que estuvieran sufriendo y viendo a su papá como lo peor cuando es una bella persona y un gran padre”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Aunque se ha comentado que el motivo de la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez fue presuntamente por una infidelidad de parte de él, hay otra versión según la cual, la causa fue económica.

“Está muy delicada (la situación), llegaron hasta el punto de incluso incluir investigadores privados entre ellos. Además de estos problemas, hubo entre ellos un problema de un dinero bastante crítico que fue una de las razones más fuertes para su última separación”, declaró un informante.

A finales de abril, William Levy dijo a la periodista Ana María Alvarado del programa ‘Sale el sol’ que “reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores... Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho”.