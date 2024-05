“Decepcionada” e “irresponsable”: la dura y lógica reacción de Gisele Bündchen ante el show de Tom Brady

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

“The Roast of Tom Brady”, transmitido el último domingo en vivo por Netflix, fue claramente uno de los espectáculos más extraños del último tiempo. En el Forum de Los Ángeles lleno de público y celebridades, Tom Brady se sentó a escuchar cómo humoristas, ex compañeros de equipo, uno de sus ex entrenadores e incluso Kim Kardashian se burlaban de él.

Sí, hubo algunos momentos de humor, sobre todo cuando Drew Bledsoe (el mariscal titular que perdió el puesto a manos de Tom Brady) le dijo que solo tuvo un receptor afroamericano o cuando apareció en el escenario el siempre esquivo Bill Belichick (el coach que ganó seis Super Bowls con los Patriots) mostrando una desconocida faceta humorística.

Pero fueron más los momentos incómodos, especialmente cuando las “bromas” sobre Tom Brady involucraban a su ex esposa, Gisele Bündchen.

¿Qué dijeron en el show de Netflix sobre Gisele Bündchen?

Gisele y Tom se divorciaron en octubre del 2022 y ahora la modelo está en una relación con Joaquim Valente, quien era su profesor de jiu-jitsu. Algunas versiones incluso indicaron que ella le fue infiel a Brady con el instructor brasileño, pero la modelo lo negó en una reciente entrevista.

Todos esos datos y rumores fueron tema central en varias de los monólogos que tenían por objetivo “quemar” (roast) a Tom Brady.

El conductor y humorista Kevin Hart fue duro y le dijo a TB12: “Eres uno de los mariscales de campo más inteligentes de la historia, ¿y cómo no te diste cuenta del ‘karateca’? Ocho clases de ‘karate’ al día y todavía es cinturón blanco. Todo el mundo se daba cuenta”. Todo eso acompañado de alusiones sexuales, difíciles de reproducir.

Pero Hart no fue el único en tocar el tema. El mismo Drew Bledsoe comentó que “viví un par de cosas que tu nunca tendrás: la primera selección en un Draft y un 28º aniversario de bodas…”. Bledsoe es un tipo muy correcto, alejado de las polémicas, pero se sumó al libreto de este extraño show, aunque igual un par de veces alabó a su ex compañero.

Y hubo más: la comediante Nikki Glaser abrió su espacio haciendo un resumen de la carrera del ex quarterback y dijo que “tienes siete anillos del Super Bowl. Bueno, ahora ocho luego de que Gisele devolviera el suyo”.

Brady se vio incómodo, alguna vez intentó esbozar una sonrisa y otras levantó un vaso para pasar el trago amargo con agua o alcohol.

¿Qué dijo Gisele de las “bromas” de las que fue objeto en Netflix?

Obviamente, la modelo brasileña que reside en el norte de Miami, muy cerca de la mansión que su ex marido construyó en el lujoso sector de Indian Creek, no se tomó para nada bien el show emitido por Netflix.

Según la información publicada por People y que citó a una fuente cercana, Gisele Bündchen “está profundamente decepcionada por la presentación irrespetuosa de su familia en el show del domingo”. De acuerdo a la misma versión, “su prioridad (de Gisele) es apoyar a sus hijos que fueron afectados por el contenido irresponsable que se transmitió”.

La modelo es originaria del estado brasileño de Rio Grande do Sul, el que recientemente fue afectado por una de las peores inundaciones de su historia, y en los últimas días ha estado abocada a la recaudación de dinero para ir en ayuda de los más afectados a través de brazilfoundation.org. “Entonces, escuchar que su vida es expuesta de esa manera para bromas es muy decepcionante”, remarcó la fuente confidencial a People.