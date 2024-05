‘Chingu amiga’ se abre con sus seguidores y llora al hablar de la salud de su papá

La popular influencer mexicana Sujin Kim, conocida cariñosamente como ‘Chingu amiga’, compartió un emotivo mensaje en redes sociales revelando la delicada situación de salud de su padre, lo que desató la preocupación entre sus seguidores.

En un video cargado de emociones, Sujin explicó que su padre no podría viajar a México como había planeado, ya que se encontraba enfrentando graves problemas de salud que requerían atención médica urgente. Entre lágrimas, la ex participante de ‘Bake Off México’ confesó que su padre había sufrido un accidente cerebrovascular y que los médicos no eran optimistas respecto a su recuperación.

‘Chingu amiga’ mostró su lado más vulnerable al hablar de su papá

La influencer no escatimó en detalles al describir la situación de su padre, mencionando que una vena importante en su cerebro había sufrido una hemorragia, lo que había llevado a una cirugía de emergencia. Antes de la operación, su padre experimentaba constantes dolores de cabeza y episodios de vómitos, señales que preocuparon a la familia y los llevaron a buscar atención médica.

“Mi papá tuvo una cirugía muy, pero muy grave. El doctor dijo que me preparara para lo peor y todavía estamos luchando por dentro y fuera. Aquí está toda la razón de qué mi papá no pudo llegar a México en la fecha que les prometí. Mi hermana me marcó y me dijo que nuestro papá está en una cirugía de emergencia, y tal vez vamos a poderlo ver otra vez”, dijo.

A pesar de que los médicos inicialmente aseguraron que no había problemas graves, pronto se descubrió la gravedad de la situación, con la necesidad de una cirugía urgente y un pronóstico poco alentador. Además del problema cerebral, se descubrió una afección cardíaca, lo que complicaba aún más el panorama de salud de su padre. Con el corazón lleno de angustia pero también de esperanza, Sujin compartió que la cirugía fue exitosa y que su padre se encontraba estable en ese momento.

Ante este panorama, la influencer expresó su intención de viajar a Corea del Sur en agosto para estar junto a su padre y brindarle su apoyo en este difícil momento. La valentía de la influenceral compartir su historia personal refleja la conexión genuina que ha establecido con su audiencia y la forma en que utiliza su plataforma para compartir tanto los momentos felices como los desafíos de la vida real.