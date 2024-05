VIDEO. Se viraliza video del momento en que Spiderman besa a Farruko Pop

El joven cantante explicó lo que sucedió.

Luego de la participación de Farruko Pop en La Academia, cibernautas recordaron el momento en el que Sebastián Pop, más conocido como Farruko Pop, besó a Spiderman durante una presentación.

En el video se puede observar a Farruko cantando sobre un escenario, pero luego uno de los bailarines que esta disfrazado de Spiderman lo abraza y luego le da un beso. Las personas que se encuentran viendo el espectáculo les gritan “otro, otro”.

Muchos cibernautas aseguraron que esto era parte del show, en tanto otros agregaron que fue real.

Farruko dio su versión de los hechos y aseguró que “el Spiderman lo agarró”.

“No fue planeado, el Spiderman me agarró, me jaló bien duro. Estamos en un circo, no saben de que se trata, estuvieramos en otro lado yo le doy su lección pues”, aseguró.