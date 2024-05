Britney Spears podría necesitar cirugía en su pie lesionado

Britney Spears hizo un nuevo pronunciamiento tras el incidente en el hotel el Chateau Marmont de Los Ángeles,donde la captaron llorando, mientras salía con una sábana y una almohada. Se rumora que tuvo una pelea con su novio Paul Richard Soliz, pero ella lo negó.

Después del hecho, la cantante mostró su pie hinchado en su cuenta de Instagram y explicó que la lesión fue por una caída cuando intentaba dar un giro mientras bailaba. Sin embargo, inexplicablemente culpó a su madre Lynne Spears.

“¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en seis meses y llamó justo después de que sucediera antes de que salieran las noticias! ¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto!”, escribió la ‘princesa del pop’, dijo la ‘Princesa del pop’.

Este lunes en un nuevo pronunciamiento informó que podría requerir cirugía en su pie.

“¡Honestamente desearía que mi vida fuera tan salvaje como se ha retratado! De cualquier manera, algo de mierda realmente le ha pasado a mi pie y puede que tenga que hacerme una cirugía... los dedos cruzados, ojalá no”, expresó Britney Spears.

Britney Spears dice que sufre de “acoso”

Prosiguió manifestando que fue acosada en el incidente del hotel y que la engañaron al salir para que fuera captada en pijama por parte de fotógrafos.

“Siento que fui acosada y engañada para salir a la calle cuando se suponía que mi coche estaba allí!!! ¡Estaba en pijama y sí, había estado llorando porque me lastimé el pie! ¡Sin avería! ¡¡¡Soy una mujer adulta que en realidad es muy ingenua en la mayoría de las situaciones!!! ¡¡¡Simplemente estoy avergonzada de que me tengan en mi maldito pijama!!! No me siento amada... ¡Me siento maltratada! Con eso dicho, ¡Me voy a dar el gusto esta semana!”, escribió en un post de Instagram.