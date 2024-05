Las películas que están basadas en historias que salieron directamente de Wattpad

Este jueves llegó a Prime Video una de las comedias románticas más esperadas del año en el mundo del streaming: The idea of You. Protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, la cinta había causado expectativa no sólo por este elenco sino también porque la historia está inspirada en una novela de Wattpad, plataforma de lectura gratuita con historias escritas, en su mayoría, por escritores amateur, que de vez en cuando surge y consiguen obtener contratos con casas editoriales y hasta acuerdos para hacer películas o series de esas historias.

PUBLICIDAD

‘The Idea of You’ es el más reciente caso de un fanfic de Wattpad llevado a la pantalla grande. La premisa es bastante común en este género: una historia de una chica normal se topa por casualidad con un cantante famoso del momento y la pasión es tan grande que terminan enamorándose. Sin embargo, en este caso el ‘giro’ es que esa “chica normal” es una madre soltera mucho mayor que el artista.

Wattpad es una plataforma en línea donde los usuarios pueden escribir, compartir y descubrir historias en forma de libros electrónicos. Es un espacio donde escritores aficionados y profesionales pueden publicar sus obras, que van desde novelas hasta poesía, fanfiction y más. A continuación, te contamos algunas películas que han salido de historias de Wattpad:

Recomendados

Fabricante de lágrimas

Uno de los últimos grandes estrenos de Netflix venidos directamente desde Italia. La historia fue inicialmente compartida en Wattpad, donde Erin Doom atrajo a más de seis millones de lectores antes de su publicación en formato físico, llegando a convertirse en un bestseller en Italia.

After

After es uno de los grandes éxitos de Netflix en lo que respecta a este tipo de filmes. Para gracia de algunos, After surgió en los años dorados del fandom de One Direction. En Wattpad surgió este fanfic donde el protagonista era una versión un poco más mala de Harry Styles.

La novela causó mucha polémica y repudio en un grupo debido a la representación tóxica de la relación y la normalización de situaciones abusivas. Sin embargo, su base de fans fue tal que en 2019 llegó su adaptación cinematográfica con Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin como Hardin y Tessa que continuó hasta estrenar cinco películas.

A través de mi ventana

Si se va a hablar de autoras de Wattpad en español, uno de los primeros nombres que surgen es el de Ariana Godoy. La profesora y escritora venezolana alcanzó el éxito en 2011 con Mi amor de Wattpad, historia online que la colocó en el éxito que creció aún más al llevar A través de mi ventana. Desde entonces, casi todas las historias de la autora se publicaron en papel y su éxito la llevó a tener su primera adaptación cinematográfica.