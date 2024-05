Migbelis Castellanos reveló lo que sufrió por Osmel Sousa

La modelo y exreina de belleza Migbelis Castellanos contó la mala experiencia que pasó con Osmel Sousa cuando participó en el concurso Nuestra Belleza Latina, el cual ganó en el 2018.

Ganadora del Miss Venezuela 2013, compitió por el Miss Universo 2014, donde quedó entre las 10 semifinalistas. Estuvo retirada por un tiempo cuando vivía en Estados Unidos, pero fue en este país donde consiguió la oportunidad de participar en Nuestra Belleza Latina.

“La gente me conoció con esta etiqueta de que yo era la Miss gorda porque Osmel decía, en todos los titulares de Venezuela durante 2013 y 2014, que había aumentado de peso… Que cuando fui a Miss Universo no gané porque estaba gorda y un sinfín de cosas que no supe cómo manejar en ese momento”, dijo Migbelis Castellanos en el podcast de Rodney Figueroa, reseñó People en Español.

Migbelis Castellanos y su dolor

La dominicana Clarissa Molina coronó a la venezolana Migbelis Castellanos. Foto Univisión

Castellanos Relató que “me dolía mucho. Lo que más me dolió fue la llamada de un productor de Venevisión para decirme que ya que se estaba diciendo estaba gorda, que por qué no usaba eso a mi favor y me pesaban al aire, en el programa matutino, y hacían de eso un reality”.

Prosiguió diciendo que el hombre le dijo que “al final del día tú vas a adelgazar; entonces, lo que vas a ganar es popularidad y la gente va a ver cómo tú pierdes peso, y hacemos un miniskecht, tú te montas en la balanza, Osmel llega te quita la corona y la banda, y luego te la entrega cuando llegas al peso’. Dije tajantemente que no”.

Expresó que siempre trató de mantenerse fuerte. “Delante de Osmel me hacía la dura”, indicó. Refirió que sabe que en algún momento debe reunirse con Osmel, de quien “no” espera una disculpa.

“Tengo una cita que está pendiente con Osmel de encontrarme… No me he sentado a conversar con él, eso sería fabuloso”, expresó Migbelis Castellanos.