The Idea of You: ¿qué se sabe sobre una posible secuela de la película de Amazon Prime Video?

The Idea of You llegará a Amazon Prime

Este viernes llegó a la plataforma de Amazon Prime Video la ansiada película protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, The Idea of You (“La Idea de Ti”), inspirada en la obra literaria del mismo nombre, escrita por Robinne Lee. Con el pasar de las horas, la cinta ya ha comenzado a atrapar a muchos espectadores, que ahora se preguntan: ¿habrá una secuela?

“Cuando Solène se ve en la necesidad de acompañar a su hija adolescente en su viaje al festival de música de Coachella, después de que su ex cancelara de último momento, ella tiene un encuentro inesperado con Hayes y hay una chispa instantánea e innegable. Mientras comienzan un vertiginoso romance, no pasa mucho tiempo para que el estatus de superestrella de Hayes presente retos inevitables en su relación, y Solène pronto descubre que la vida bajo la luz de los reflectores puede ser mucho más de lo que ella pensaba”, nos adelanta la sinopsis oficial del film.

¿Tendrá secuela “The Idea of You”, la película protagonizada por Hathaway y Nicholas Galitzine?

Protagonizada por Hathaway y Galitzine, que es una de las sensaciones de la web en estos últimos años, la cinta ha despertado el interés del público debido al romance que se plantea entre dos amantes con tanta diferencia de edad, que estaría basado en Harry Styles y sus comentadas relaciones con mujeres mucho mayores que él.

La cinta cuenta con un final abierto y esto ha llevado a muchas personas a preguntarse si habrá una segunda parte de esta historia. Sin embargo, lo cierto es que, por ahora, no habría secuela ya que la cinta se basa sólo en una novela en la que está escrita, aunque la autora adelantó que ya se encuentra trabajando en una continuación de la exitosa novela por lo que The Idea of You podría llegar a tener secuela si existe suficiente demanda. Aunque, de igual forma, faltaría por lo menos un año para que ello se lleve a cabo ya que hasta que el libro no sea lanzado no se podría comenzar a desarrollar la cinta.