La nueva imagen del cantante ha causado polémica en redes sociales y muchos de sus fans lo han comparado con el famoso personaje de la “Máscara”.

Edwin Luna se encuentra en medio de la polémica, esto tras compartir en sus redes sociales el resultado en su rostro luego de someterse a un tratamiento estético para perfilar sus facciones.

Edwin Luna presume sus "arreglitos" en el rostro y le llueven memes

Aunque el cantante se mostró muy emocionado con el nuevo aspecto de su cara, sus fans no reaccionaron de la misma forma.

Entre los comentarios de hate que ha recibido el vocalista de “La Trakalosa de Monterrey” destacan aquellos en los que critican sus resultados.

A través de su cuenta oficial de Instagram y de la doctora Julie Manríquez, quien estuvo detrás de los arreglitos estéticos que se realizó el cantante, se compartieron todos los detalles de esta transformación.

Por su parte, el intérprete de “Supiste hacerme mal” destacó estar muy “a gusto” con los resultados y hasta el momento no ha respondido a las fuertes críticas de sus seguidores.

“(La doctora) me dijo: ‘no ocupas nada, estás guapo, estás chavo’, pero como quiera me dio mis retoquitos y todo. Yo creo que quedamos muy bien, no me siento inflamado, no me siento con nada”, contó el cantante de regional mexicano.

De acuerdo con sus propias palabras, esta decisión de hacerse algunos retoques en el rostro es para verse “mejor” en los videos musicales y en las sesiones de fotos.

Aunque en el video que ganó relevancia en las redes, él mismo dijo que serían sus fans quienes juzgarían el resultado, destacó que él está cómodo con su nueva imagen, por lo que es probable que ignore el hate.