Thalía corta foto en la que aparecía Alejandra Espinoza, también fueron captadas discutiendo en los AMAs

La actriz es conocida por experimentar con su ropa y no soporta que alguien esté vestido de una forma similar a ella.

La actriz es conocida por experimentar con su ropa y no se esperaba que su compañera llevaría un vestido similar al suyo.

La actriz es conocida por experimentar con su ropa y no se esperaba que su compañera llevaría un vestido similar al suyo.

Los conductores de Latin American Music Awards (AMAs) habrían discutido.

¿Se molestó con Alejandra por usar el mismo vestido?

Durante los premios Latin American Music Awards (AMAs), Thalía, Carlos Ponce, Becky G y Alejandra Espinoza fueron los encargados de la conducir el evento, pero en un momento fueron captados discutiendo.

Los fanáticos de los cantantes aseguraron, en un inicio que la discusión habría sido entre Thalía y Becky G, pero después de que la intérprete de “piel morena”, fans aseguran que el problema fue con Alejandra Espinoza.

Thalía se lució con los diferentes vestuarios que usó en el espectáculo y es que también presentó algunos sencillos de su nuevo álbum. La actriz es conocida por experimentar con su ropa desde que estaba muy joven y está no fue la excepción. Motivo por el cual compartió un post con todos los vestidos que llevó esa noche, pero al llegar al blanco emplumado con cadenas colgantes, habría cortado la foto y solo se ven ella, Becky y Carlos.

Thalía salió a dar la cara ante el alboroto que se hizo por haber protagonizado la supuesta pelea y dijo que no fue una discusión. En realidad, Becky les estaba diciendo que se estaba resbalando durante su presentación porque no había ensayado con esos zapatos, a lo que la actriz le respondió que por eso es importante usarlos durante el ensayo. A su vez refirió que ella, Carlos, Alejandra y Becky se amaban y no hay ninguna pelea.