¡Backstage con Tato tendrá segunda temporada en Publinews!

El cantante guatemalteco contó un podo de sus nuevos proyectos y compartió con orgullo cuál es su carrera profesional.

Está por finalizar la primera temporada del programa Backstage con Tato, que se transmite todos los domingos por las redes de Publinews.

En la primera serie de ocho capítulos, Tato, el presentador, entrevistó a varios artistas nacionales, para conocer un poco más de su trayectoria, y averiguar de que tratan sus nuevos proyectos.

Pero ¿quién es “Tato”?

Se trata de Estuardo Cuestas Rolz, un joven guatemalteco abogado, padre y también cantante, a quién le apasiona la música.

“Me siento super contento, super agradecido con Publinews por la oportunidad. La música es algo con lo que he estado vinculado desde que soy niño, he tenido muchos amigos artistas desde temprana edad, y creo que eso fue lo que me abrió las puertas para hacer el programa y para conseguir las entrevistas, que no son solo gente en el medio, sino tengo la honra de poderlos considerar mis amigos. A fue como logramos hacer los primeros ocho capítulos de Backstage con Tato y ha sido una experiencia que sobre pasa las expectativas y nunca creía que tuviera tanta aceptación”, manifestó Estuardo a quien se le conoce en el mundo artístico como “Tato”.

Tato en una entrevista con Publinews, contó que su amor por la música nació desde que él era un niño.

“Todo nace por el amor que le he tenido a la música desde chiquito, a mi papá le gustaba escuchar música, aproximadamente a los 17 años, empecé a tomar clases de canto y tuve la oportunidad de ir con Angelica Rosa y después tuve la oportunidad de conocer músicos. Al primer músico que conocí fue a Tavo Bárcenas, el primero que fue mi amigo y raíz de la amistad con él he conocido a un montón de músicos”, agregó el también abogado.

El cantante guatemalteco contó que no se complica a vida y que gracias a la pasión que siente por la música, puede combinar perfectamente su profesión con los programas.

“Soy abogado, me he dedicado a la abogacía hasta la presente fecha, pero hace diez años empecé a grabar, hice algunas canciones y ahí las tengo en las redes sociales. Lo que me encanta hacer, lo comparto con mi vida profesional, todo lo puedo incorporar, me da tiempo de ir a los juzgados, a los registros. Soy padre, tengo tres hijos, dos hijas divinas”, contó emocionado.

Backstage con Tato

Adelantó que gracias a la buena aceptación que tuvo el programa, se prepara para grabar una segundad temporada que, aunque tendrá otros aires, la esencia será la misma, la “música”

“Queremos hacer una segunda temporada con ocho capítulos, vamos a empezar a grabar en un estudio de grabación con más músicos y darles a los seguidores lo que quieren. Vamos a hacer temporadas de ocho episodios y cada temporada tendrá un tuist diferente. vamos a hablar con diferentes productoras”, adelantó.

En esta primera temporada, Tato entrevistó a varios artistas, entre ellos a Tavo Bárcenas, Pablo Cristiani y Fito Méndez.