Taylor Swift y Travis Kelce asistirían al Gran Premio de Miami este fin de semana

Miami ya se está preparando para albergar lo que será el primer Gran Premio de Fórmula 1 en suelo estadounidense de esta temporada y para la ocasión habrían invitados muy especiales: la nueva pareja del momento, Taylor Swift y Travis Kelce.

De acuerdo con un reporte de The US Sun, la pareja planea asistir al evento deportivo junto a sus amigos Patrick y Brittany Mahomes este fin de semana. Hay que recordar que ambos jugadores de los Kansas City Chiefs son inversores en el equipo Alpine F1 y, según se informa, han estado esperando con ansias el evento.

¿Qué se sabe sobre Taylor y Travis asistiendo al GP de Miami?

Según el medio, el tight end está emocionado de llevar a su compañera romántica y compartir su amor por la Fórmula 1 con ella. “Travis ve que Taylor se está enamorando de los deportes y está emocionado de llevarla allí, ya que ella también quiere saber más y más sobre sus pasiones”, dijo una fuente al medio.

“Antes de ir a Europa, ven esto como la última oportunidad antes de que comience la locura de Eras Euro, y están deseando ver la carrera y ver cómo es el backstage, el paddock y toda la experiencia de la F1″, añadió el informante.

El insider también señaló que Travis está muy entusiasmado de compartir con Patrick y Taylor y quiere aprovechar esta oportunidad al máximo, ya que no puede asistir a tantos Grandes Premios.

Los seguidores de Swift y del deporte motor tienen todas las esperanzas de que Swift asista al evento y sea vista en el paddock, luego de que, el año pasado, algunos rumores sobre una presunta relación entre la interprete de Shake it Off y el piloto español Fernando Alonso se viralizara hasta causar “memes”. Incluso, Swift mencionó el nombre Aston Martin en una de las canciones de su más reciente álbum, The Tortured Poets Department, lo que avivó aún más los viejos chistes.