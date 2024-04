Justin Bieber llora en medio de rumores de ruptura con Hailey y ella reacciona

Justin Bieber tiene preocupados a sus fans por unas fotos que publicó este fin de semana en su cuenta de Instagram. En las imágenes se le ve con lágrimas que brotan por sus mejillas, lo que generó una gran ola de comentarios por parte de sus seguidores.

El cantante, de 30 años, difundió las fotos con otras en un post tipo carrusel el pasado sábado. Mostró 10 fotografías, en las primeras se le ve en sus shows, luego está un plato con lo que parece ser comida, seguido de dos imágenes de él llorando.

La publicación destaca en medio de rumores de ruptura con su esposa Hailey Bieber, algo por lo cual ninguno de los dos se ha pronunciado. No obstante, en este post de Justin, ella comentó: “Un llorón bonito”.

Justin Bieber apareció llorando en su perfil El cantante compartió esta extraña postal (@justinbieber/Instagram)

En dos días, el post supera los 38 mil comentarios. Hay quienes piden oración por Justin, invocando el Nombre de Jesús, otros le preguntan qué le pasa.

“Jesús sana a los que tienen el corazón roto y une sus heridas. ¡Él te ama tanto! No importa lo que hayas hecho o pasado. Él siempre estará a un grito de distancia”, “Padre Celestial, levanto a Justin a Ti Señor. Él es tu hijo y parece estar sufriendo, te pido que lo rodees con tus poderosos brazos y le reveles que siempre estás cerca”, “es demasiado tarde ahora para decir sooorryy”, “necesita un verdadero amigo”, “no me gusta verte llorar, me rompes el almaaa... Pero sé que son lágrimas de que también extrañas estar en los escenarios”, “no llores”, “no le debes nada a nadie. Ve a vivir fuera de la red con tu esposa. Comenzar una familia”, “JESÚS TE AMA, Justin. Lo que sea que te esté haciendo daño, llévaselo a Él”, son algunos de los comentarios.

Justin Bieber y Hailey

Hay quienes consideran que el comentario de Hailey en el post de Justin Bieber es una señal de que siguen juntos.

La modelo, de 27 años, ha desmentido en varias ocasiones a través de su redes que los rumores de divorcio con el cantante son falsos. Incluso, fuentes cercanas han expuesto a los medios que están muy bien como pareja.