“El amor se acabó y eso pasa”: Luis Fonsi sobre cuando terminó con Adamari Lopez

El matrimonio entre Adamari López y Luis Fonsi fue uno de los temas más candentes en el mundo del entretenimiento durante su tiempo juntos. Desde su inicio en 2006 hasta su conclusión en 2010, la pareja enfrentó no solo los desafíos comunes de una relación, sino también desafíos personales significativos, como la batalla de Adamari contra el cáncer de mama.

PUBLICIDAD

La polémica que rodeó su separación se centró en las circunstancias en las que se produjo, con acusaciones de abandono hacia Fonsi mientras Adamari luchaba contra la enfermedad. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, ambos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación desde perspectivas más maduras y tranquilas.

Luis Fonsi habló de su pasado matrimonio con Adamari Lopez

En una reciente entrevista con Yordi Rosado en YouTube, Luis Fonsi abordó el tema con sinceridad y madurez. Aunque reconoce que hablar del pasado no le molesta, sí menciona que se siente cansado de que el tema se ventile constantemente. Esta fatiga no surge del resentimiento hacia su ex esposa, sino más bien de la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. “No me molesta hablar del tema, pero sí cansa”, dijo.

Recomendados

Fonsi enfatiza que guarda respeto y aprecio hacia Adamari López, reconociendo los momentos hermosos que compartieron juntos. Sin embargo, también es honesto al admitir que los sentimientos cambiaron y que el amor simplemente se desvaneció, una realidad que sucede en muchas relaciones. El cantante destaca el papel crucial que desempeña su esposa actual, Águeda López, en su vida y en su perspectiva sobre el tema.

“Lo que viví fue hermoso, miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de [Adamari López], simplemente el amor se acabó y eso pasa”

Un amor que pensaban era para toda la vida (Agencias)

“Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y creo que es un tema de respeto a mi señora [Águeda López], ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias y cuando pienso en mi hija creo que hay una cosa de respeto”, expresó.

A pesar de que Águeda nunca ha expresado ninguna queja sobre la sombra del pasado de Fonsi, él reconoce la importancia de respetarla y de no hacerla sentir incómoda al revivir constantemente su relación anterior. Con una mirada hacia el futuro, Fonsi deja en claro que su principal enfoque ahora es su familia y su carrera. Su deseo es dejar atrás las especulaciones y centrarse en celebrar los logros tanto de Adamari López como de él mismo, reconociendo que ambos están avanzando en sus respectivos caminos con éxito.