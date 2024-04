Así se crearon las impactantes escenas de tenis en Challengers, la nueva película de Zendaya que causa euforia

‘Challengers’ de Luca Gudagningo está en boca de todos desde que llegó, finalmente, a los cines. Protagonizada por Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor, ‘Desafiantes’ se mete de lleno de un triángulo amoroso cuyas relaciones se expresarán por completo en la cancha de tenis.

La historia gira en torno a Tashi Duncan (Zendaya), una joven prodigio del tenis que entabla una relación amorosa y de amistad con Art Donaldson (Faist) y Patrick Zweig (O’Connor), dos amigos y tenistas que pronto verán su amistad hecha trizas cuando comienzan a competir por la atención y el afecto de Tashi. Desde el inicio, la película nos adentra ida y vuelta por lo largo de 13 años de relación entre estos tres personajes, cuyo presente se desarrolla en un vibrante partido de tenis donde ambos rivales vuelven a enfrentarse.

Y aunque el tenis esté en el centro de la historia, el mismo director confesó que no era sobre tenis que quería hacer la película. Incluso, declaró que no sabía nada del deporte antes de comenzar a trabajar en el filme que cuenta con un intenso guion de Justin Kuritzkes. A partir de allí, el cineasta italiano decidió que la escenas que se desarrollan en la cancha de juego no se vieran como normalmente se acostumbra en el deporte.

Para cambiar la dinámica y adaptar el juego a las emociones de cada uno de los personajes, el director comenzó a hacer storyboards para la mayor parte de las escenas, algo que habitualmente no hace. Incluso construyó una miniatura de una cancha de tenis para planificar cómo llevaría a cabo las tomas, especialmente las de toda la secuencia final que tiene lugar durante el enfrentamiento entre Art y Patrick, en donde la perspectiva va de un lado al otro de la cancha de forma frenética.

“Sentí que la precisión y la estructura del guión debían ser muy claras y estar cuidadosamente incluidas en la película. Así que quería asegurarme de que todo estuviera ahí”, explicó Guadagnino.

¿Los actores juegan al tenis de verdad en Challengers?

La respuesta sería sí y no. Uno de los requerimientos de Guadagnino es que los tres intérpretes debían lucir como tenistas desde el punto de vista físico. Para ello, los tres actores entrenaron juntos con un equipo de profesionales durante seis semanas, y así poder asemejar sus físicos a los de un tenista profesional.

Los tres también tomaron clases de tenis para aprender los aspectos básicos del deporte en cuanto a posición, cómo servir un saque, hacer un revés o un remate. Pero debido al poco tiempo que existía para filmar, hubiese sido imposible que los tres actores lograran un nivel de juego profesional como el que se muestra en la película. Para ello debieron pasar rigurosas sesiones de entrenamiento con dobles para ensayar los movimientos previamente coreografiados por Gilbert, quien diseñó los partidos y los sets de juego.

La escena del enfrentamiento de los personajes de Faist y O’Connor llevó 10 días de filmación, pero requirió una planificación de 8 meses en donde Guadagnino, junto al director de fotografía Sayombhu Mukdeeprom y Brad Gilbert, el entrenador, comentarista televisivo y extenista profesional quien asesoró en el desarrollo de las jugadas de tenis, debieron planear de forma muy meticulosa cada una de las escenas.