Así fue el regreso de los Rolling Stones a los escenarios

El pasado 2023, millones de fanáticos saltaron de alegría tras la publicación de “Hackney Diamonds”, el álbum de estudio número 24 (británico) y 26 (estadounidense) de los Rolling Stones, además, el primero que no contó con la participación del baterista, Charlie Watts, quien falleció el 24 de agosto de 2021, a sus 80 años.

“Sus satánicas majestades” iniciaron la noche de este domingo 28 de abril la gira de su último disco en el NRG Stadium de la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Esta vez, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, fueron acompañados en la batería por el experimentado músico y productor, Steve Jordan.

Repertorio de 18 canciones

Los Stones presentaron sus nuevas canciones como “Angry” y “Sweet Sounds Of Heaven”, además, repasaron grandes clásicos como “Start Me Up”, “Paint It Black”, “Sympathy for the Devil” y “(I Can’t Get No) Satisfacción”.

La gira por los Estados Unidos tendrá 16 fechas, visitando ciudades como Las Vegas, Orlando, Chicago, Los Ángeles. Aunque hasta los momentos es un rumor, miles son quienes esperan con esperanzas que la actual gira tenga alcance en Canadá y otras latitudes de Europa y Asia.

“ ¡Gracias Houston! ¡Fueron una audiencia increíble para la noche de apertura! ”, compartió la banda en Instagram luego del show en su cuenta de Instagram.

Curiosidades de la gira

El anuncio de la gira el pasado mes de noviembre, resaltó cuando la banda confirmó que entre los sponsors auspiciantes se encontraba la Asociación Americana de Jubilados (ARRP en Estados Unidos), una ONG que ayuda a personas americanas de 50 años en adelante.