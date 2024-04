TikTok: Estas son las canciones más reproducidas en el mes de abril dentro de la plataforma

Los audios son pilares fundamentales en la plataforma, ofreciendo una experiencia inmersiva y accesible para los usuarios. Su importancia radica en su capacidad para transmitir emociones y contar historias de manera única.

En los rankings globales de música, los audios impactan directamente en la visibilidad y el alcance de los artistas, determinando su relevancia y éxito.

Una canción con una producción de audio excepcional tiene más probabilidades de destacarse y alcanzar posiciones privilegiadas. Así, los audios no solo son herramientas de expresión, sino también motores de la industria musical, moldeando tendencias y generando impacto.

A continuación conoce los audios más virales en la plataforma durante el mes de abril

Audios virales en abril

5- Us Vs. Them

“Us Vs. Them” es el primer sencillo de su cuarto álbum $UICIDEBOY de estudio, New World Depression.

4- 10 Minutes of Silence

Lo insólito de este tema es que, tal como lo indica su nombre, no se emite ningún sonido durante los 10 minutos de duración. Los usuarios aprovechan la pieza realizada por el profesor de Yoga, Kent Nazareth, para hablar sobre un audio viral.

3- Wind Up Missin’ You

Con una producción contagiosa y el acento Morgan Wallen de Tucker, “Wine Into Whiskey” ganó rápidamente revuelo en las redes sociales e inmediatamente se estableció como uno de los que hay que ver en 2024. La canción debutó en el puesto #8 en la lista Spotify U.S. Top Songs Debut e impactó en el Billboard Hot 100 el pasado mes de febrero. Fue el primer artista country independiente en llegar a las listas de éxitos desde el himno seminal de Oliver Anthony “Rich Men North of Richmond”.

2- i like the way you kiss me

La canción “I Like the Way You Kiss Me” es una mezcla de pop futurista con influencias de la época de los 80, caracterizada por sintetizadores pulsantes y un collage de sonidos oscuros y retro-futuristas. Artemas aporta su voz sombría y canturreante al estribillo, creando un contraste con la energía cinética general de la pista.

1- Hell N Back (feat. Summer Walker)

Hell N Back (feat. Summer Walker)» es la única canción del disco 2 del último álbum de Bakar, «Halo». En la canción, Bakar recuerda las dificultades y los momentos divertidos por los que él y su pareja pasaron, especialmente cuando la conoció por primera vez.