La escalofriante serie basada en hechos reales que deslumbra en Netflix

Netflix cuenta con un amplio catalogo de películas, series, documentales y hasta material interactivo y videojuegos en las versiones móviles. Todo esto para mantener a su audiencia entretenida y enganchada en la suscripción.

En medio de estas extensas y variadas opciones, una docuserie se asoma como una de las apuestas de la N roja para envolver a sus suscriptores en una historia bastante perturbadora y que involucra un tema controvertido: la religión y los abusos con los que se le vincula en ocasiones.

¿Cuál es la serie documental que causa furor en Netflix?

El título del que venimos a hablar hoy es ‘The Keepers’, un documental hecho miniserie que se estrenó en el 2017. Dirigido por Ryan White, la producción cuenta con siete episodios que tienen una duración promedio de 50 minutos, y aborda abusos sexuales vinculados a la religión y también hay crímenes que sucedieron en la realidad.

“Explora en siete capítulos el asesinato sin resolver de una monja en Baltimore, así como los terribles secretos y el dolor que han permanecido en las casi cinco décadas que han pasado desde su muerte. Este oscuro crimen contrasta con historias de personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia y han logrado salir adelante”, es la sinopsis de The Keepers, docuserie de Netflix.

La historia está relatada de forma brillante, lo que ha despertado que los críticos le desborden apreciaciones positivas: “Una experiencia a menudo fascinante y devastadora. Si no es tan adictiva, a lo largo de sus siete horas, como la mejor de su competencia, no es por falta de esfuerzo o de artesanía”, es la reseña del The New York Times.

Además, este es el comentario de The Guardian: “White cuenta esta historia con una claridad que a otro director le costaría poner a este caos y, mientras tanto, está al tanto de los seres humanos [que hay] en el corazón de su historia”.