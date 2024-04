Disney Plus: Estos son los estrenos de la plataforma para el mes de mayo

Disney Plus / AFP

Disney Plus se ha convertido en el destino preferido para los amantes del entretenimiento gracias a su estrategia de estrenos mensuales. Cada mes, la plataforma ofrece una selección diversa de contenido, desde nuevas series originales hasta clásicos atemporales.

Este enfoque constante de lanzamientos mantiene a los suscriptores emocionados y comprometidos, asegurando que siempre haya algo nuevo que descubrir. Además, permite a Disney Plus mantenerse relevante en un mercado competitivo de streaming, atrayendo tanto a familias como a aficionados de todas las edades.

Con estrenos mensuales emocionantes, Disney Plus continúa siendo el hogar definitivo del entretenimiento para millones en todo el mundo.

A continuación conoce los nuevos títulos que trae la plataforma en mayo.

Estrenos de mayo

Miércoles 1 de mayo

Life Below Zero: First Alaskans (T3, 20 episodios)

Marvel’s Daredevil (2003)

Star Wars: The Bad Batch (Temporada 3) - Episodio 315 “La caballería ha llegado”

X-Men ‘97 - Ep 108 - Tolerance is Extinction - Pt 1

Viernes, 3 de mayo

El fantástico Sr. Fox (2009)

Sábado 4 de mayo

Cómo no dibujar cortos (episodio especial de R2D2) (T2, 4 episodios)

Star Wars: Tales of the Empire - Estreno - Todos los episodios en streaming

Domingo 5 de mayo

Monsters at Work (Temporada 2) - Todos los episodios en streaming

Martes, 7 de mayo

Billy y Molly: Una historia de amor de nutrias

Miércoles 8 de mayo

Me & Winnie the Pooh (T1, 7 episodios)

Playdate with Winnie the Pooh (T1 Batch 2, 4 episodios)

Let it Be - Estreno

X-Men ‘97 - Ep 109 - Tolerance is Extinction – Pt 2

Viernes, 10 de mayo

Doctor Who - Estreno - Episodios: “The Church on Ruby Road”, “Space Babies” y “Devil’s Chord”

Miércoles 15 de mayo

Big City Greens (T4, 4 episodios)

Dino Ranch (T3, 5 episodios)

X-Men ‘97 - Episodio 110 - La tolerancia es la extinción – Pt 3

Viernes, 17 de mayo

Doctor Who - Episodio “Boom”

Miércoles 22 de mayo

Mickey Mouse Funhouse (T3, 5 episodios)

Chip ‘n’ Dale: Park Life (Temporada 2) - Estreno

Marvel Studios’ Assembled: The Making of X-Men ‘97 - Estreno

Viernes 24 de mayo

The Beach Boys - Estreno

Doctor Who - Episodio “73 yardas”

Martes, 28 de mayo

Gordon Ramsay: Uncharted (T4, 6 episodios)

Viernes, 31 de mayo

Jim Hensen Idea Man - Estreno

Doctor Who - Episodio: “Dot and Bubble”