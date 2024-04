Revelan la trama de ‘10,000 Ships’, el spin-off de Game Of Thrones que HBO canceló

En una reciente entrevista, el productor y director de cine Brian Helgeland compartió nuevos detalles sobre el spin-off cancelado de Game of Thrones titulado “10,000 Ships”.

Aunque la serie no recibió luz verde por parte de HBO, Helgeland reveló la trama y expresó su esperanza de que algún día pueda materializarse.

“10,000 Ships” estaba ambientada mil años antes de los eventos de Game of Thrones, lo que resultó en uno de los principales motivos por los que la casa productora decidió no avanzar con la serie.

El director explicó que aunque el proyecto salió muy bien, los ejecutivos consideraron que se alejaba demasiado de los pilares de la serie original.

La historia de Nymeria

La trama se centraba en la reina Nymeria, y estaba basada en un fragmento sobre ella que aparecía en una enciclopedia de Poniente. Brian comparó la historia:

“En esencia, era la historia de Moisés, pero cambiándolo por Nymeria. Su país se arruina y su gente se ve obligada a vivir en el agua, por eso la serie se llamaba 10.000 barcos. Al final tienen que marcharse y encontrar un nuevo hogar, como los israelitas al salir de Egipto.’’

Y siguió: ‘’Ella lidera a toda esta gente, intentando mantener a todos unidos, pero las cosas siempre corren peligro de desmoronarse mientras viajan por una versión ficticia del Mediterráneo, buscando un nuevo hogar en el que asentarse”,

El desarrollo y el limbo

Aunque esta serie no recibió la luz verde oficial, el proyecto comenzó a cobrar fuerza en 2017 y en mayo de 2021 la guionista Amanda Segel se unió al equipo.

Sin embargo, la serie quedó anclada en el limbo y no se avanzó con su producción. A pesar de esto, Brian mantiene la esperanza de que la serie pueda realizarse en el futuro.

Otros proyectos

HBO siempre ha considerado posibles spin-offs ambientados en el universo de Game of Thrones. Hasta el momento, solo se ha dado luz verde a la serie “Dunk y Egg”, basada en “A Knight of the Seven Kingdoms”.

Sin embargo, el jefe de HBO, Casey Bloys, reveló que están constantemente trabajando en diferentes guiones e ideas relacionadas con el mundo de Poniente.