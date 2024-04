TikTok: ¿Qué es la tendencia ‘Hide Away’ en la plataforma social?

TikTok se ha convertido en un lugar conocido por el surgimiento de modas virales, especialmente en el ámbito de los bailes.

Una de las tendencias más recientes en TikTok es el baile llamado ‘Hide Away’, el cual ha ganado popularidad en la aplicación. Esta tendencia se basa en la canción del mismo nombre de Daya, una reconocida cantante y compositora.

Para participar en la tendencia, los usuarios siguen un formato específico. Un miembro del grupo comienza a bailar en solitario mientras los demás permanecen inmóviles.

Luego, cuando llega el verso de cada miembro, estos muestran sus mejores movimientos mientras los demás se quedan congelados en su lugar.

Durante esta tendencia, los bailarines utilizan el coro de la canción ‘Hide Away’ de Daya, que dice: “Where do the good boys go to hide away, hide away? I’m a good good girl who needs a little company” (¿Dónde van los chicos buenos a esconderse, a esconderse? Soy una buena chica que necesita un poco de compañía).

Participación de la cantante

Daya, la cantante y compositora de la canción, también se unió a la tendencia en TikTok. En un video grabado al aire libre, se puede ver a Daya moviéndose al ritmo de su propia canción.

Los videos creados bajo esta tendencia han acumulado millones de reproducciones en toda la aplicación. Aunque algunos espectadores comentan que no se tomarían en serio si participaran en ella, esto no ha impedido que la tendencia se vuelva viral.

Hasta el momento, se han creado más de 69,000 videos utilizando la canción de Daya, lo que demuestra el alcance y la popularidad del trend.

Éxito de canción

‘Hide Away’, lanzada por Daya en 2015 como parte de su EP debut titulado ‘Daya’, tuvo un gran éxito en su momento. Alcanzó el puesto número 23 en el Billboard Hot 100 y recibió la certificación de platino de la Recording Industry Association of America.

Esta no es la única canción que ha experimentado un resurgimiento gracias a TikTok. En el pasado, canciones como ‘I’ll Be Missing You’ de Diddy y Faith Evans también experimentaron un aumento en su popularidad debido a las tendencias de baile en la plataforma