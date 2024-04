Netflix se asocia con Kim Kardashian para nuevo proyecto audiovisual

La plataforma de streaming Netflix ha anunciado una emocionante colaboración con la reconocida personalidad de la televisión y empresaria Kim Kardashian para un nuevo proyecto audiovisual.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la plataforma ha adquirido los derechos de “Calabasas”, una serie de televisión basada en el libro “If You Lived Here You’d Be Famous By Now” [”Si Vivieras Aquí Ya Serías Famoso”] de Via Bleidner.

“Calabasas” es una serie que narra historias de crecimiento personal en el exclusivo suburbio de Los Ángeles, donde los Kardashian crecieron y que se hizo famoso gracias a su reality show “Keeping Up With the Kardashians”.

Recomendados

Aunque el libro no se centra directamente en la familia Kardashian, ofrece una visión íntima a través de los ojos de Bleidner, quien comparte experiencias divertidas y conmovedoras sobre la vida en uno de los vecindarios más adinerados de la ciudad.

Equipo talentoso

La serie contará con la producción de Kim Kardashian, junto con su coestrella en “American Horror Story”, Emma Roberts. Además, I. Marlene King, creadora de “Pretty Little Liars”, se encargará de escribir la adaptación y actuará como showrunner.

Este talento reunido tendrá el trabajo de replicar la esencia del libro y explorar los desafíos y las experiencias únicas que enfrentan los jóvenes que crecen en un entorno tan privilegiado.

Colaboración usual

Esta asociación entre esta plataforma de streaming y Kim no es nueva. La estrella de reality también está trabajando en una película titulada “Fifth Wheel”, en la cual tendrá un papel protagónico.

Además, tiene en desarrollo un thriller sin título con Amazon y un drama legal en colaboración con Hulu, junto a Ryan Murphy, co-creador de “American Horror Story”.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre el lanzamiento de “Calabasas”, los fanáticos de Kardashian y los entusiastas de las historias de crecimiento personal esperan ansiosos esta producción.