“Lo único decepcionante es la música, no la letra”, la crítica de Neil Tennant sobre Taylor Swift

La ‘fiebre’ por Taylor Swift aumentó con el lanzamiento de su undécimo álbum ‘The Tortured Poets Department’. La cantante rompió récord en Spotify con este nuevo trabajo musical con el que se impuso sobre Adele como la más escuchada. Sus fans están fascinados con el disco, pero aunque las opiniones parecen muy bonitas, no todos son buenos comentarios, ya que Neil Tennant de Pet Shop Boys criticó negativamente los temas de la cantante.

En tan sólo 24 horas, la cantautora alcanzó más de 300 millones de streams, lo que la hizo resaltar con el álbum que creció más rápidamente en reproducciones en esta plataforma digital.

Los fanáticos están entusiasmados y desde las primeras horas de su lanzamiento, salió a relucir por parte de sus seguidores una lluvia de comentarios sobre deducciones de cuál canción estaba dedicada a cuál de sus exs, incluso se avivó la polémica de sus diferencias con Kim Kardashian, pues muchos dicen que la canción ‘ThanK you aIMee’ la dedicó a ella.

Neil Tennant sobre Taylor Swift: “¿Dónde están las canciones famosas?”

No obstante, no todos son buenas críticas. The Mirror reseñó que Neil Tennant, de 69 años, considera “decepcionante” la música de Taylor Swift.

“Estaba mirando el gráfico hoy y es todo Taylor Swift. Ella me fascina como fenómeno porque es muy popular, pero luego escucho los discos y pienso: ‘¿Dónde están las canciones famosas? ¿Qué es Billie Jean de Taylor Swift? ¿Quitárselo de encima? Escuché eso el otro día y no es Billie Jean, ¿Verdad?”, comentó Tennant antes del lanzamiento del álbum Notheless el pasado viernes.

El cantante y compositor británico dijo que “me gusta el hecho de que une a la gente, pero lo único decepcionante es la música, no la letra”.

Neil Tennant criticó que “para tener una carrera pop exitosa ahora hay que tener una serie de relaciones, que son increíbles y luego se rompen trágicamente”.

Destacó que “no creo que en el mundo del pop la gente ya no escriba canciones como Karma Chameleon”.

Taylor Swift no es la única que aprovecha sus relaciones amorosas para el impulso de su música, últimamente en este estilo, Shakira lleva la batuta, tras romper con Gerard Piqué; también se han sumado cantantes como Belinda, cantando sobre su ex Nodal. Definitivamente, se han dado cuenta que cantar sobre quienes fueron sus amores, les permite ser mujeres que “facturan” al explotar la curiosidad innata que hay en la gente de saber sobre la vida de los demás, y más cuando se trata de famosos. Esto es algo que criticó fuertemente Neil Tennant como artista.