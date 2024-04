La actriz estadounidense Christina Applegate confesó que tuvo que usar pañales por una gastroenteritis aguda, causada por un virus. La artista se sinceró por primera vez sobre el tema, describiendo el trauma que sufrió.

Applegate, de 52 años, contó su experiencia durante el episodio ‘¿Puedo ser honesto?’ de su podcast ‘MeSssy’ con Jamie-Lynn Sigler, donde reveló que la gastroenteritis fue por sapovirus, el cual es generado por ingerir materia fecal de otra persona. La situación empeoró porque contrajo covid prolongado.

Según The Mirror, la actriz relató en su podcast que estuvo “cagand$# hasta el cul#$% durante unos días hasta el punto en que me sentí tan mareada. Estaba tan enferma que no podía comer, no podía [hacer] nada”, publicó

Debido al covid, que cree haber contraído al contagiarse por un amigo, tuvo una afección cardiaca que la hizo sentir “cosas raras” que hacían que su corazón se acelerara “de repente”.

Christina Applegate recibe gran ovación en los premios EMMY. (Kevin Winter/Getty Images)

Contó que contrajo sapovirus por una ensalada que comió en un restaurante a donde iba desde hace 15 años. “Me desperté a las tres de la mañana en un charco de mierd%$#... “No sabía que había sucedido, y tener esto a las tres de la mañana e intentar cambiar las sábanas no es divertido. Pero esto me lleva al siguiente punto, que podemos hablar de: estoy usando pañales”.

Los estudios médicos revelaron que tenía la bacteria sapovirus. “Es cuando ingieres la materia fecal de otra persona de tu comida, la caca de otra persona entra en mi boca y me la comí”.

¿Qué es el sapovirus que sufrió Christina Applegate?

El sapovirus que contrajo Christina Applegate es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en el mundo, también se conoce como ‘gripe estomacal’ y es altamente contagiosa entre seres humanos.

El nombre de este virus se debe a que fue descubierto por primera vez en 1977 en la ciudad Sapporo de Japón por una alta incidencia de gastroenteritis aguda en un orfanato.

El sapovirus puede afectar a niños y adultos. No es grave, aunque únicamente puede causar mortalidad por la deshidratada debido a las diarreas extremas, motivo por el cual, la principal recomendación es mantenerse muy bien hidratado. Además, de las evacuaciones constantes, también puede manifestar vómito, dolor abdominal, cefaleas y fiebre.