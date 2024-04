Actriz de Breaking Bad asegura que la opinión sobre “Skyler” ha cambiado: ¿Por qué la odian?

Skyler White es un personaje importante en la serie de televisión “Breaking Bad”, a raíz de su cercanía con el protagonista, Walter White como su esposa.

A lo largo de la serie, Skyler, interpretada por Anna Gunn, pasa por una compleja evolución como personaje, desde ser una esposa preocupada y comprensiva hasta convertirse en una figura más involucrada en las actividades ilegales de su esposo.

Su relación con Walter se vuelve cada vez más tensa a medida que la serie avanza, y su personaje despierta una amplia gama de opiniones entre los espectadores debido a sus acciones y decisiones en la trama.

¿Por qué el público la “odia”?

La percepción del público hacia Skyler White en “Breaking Bad” es bastante polarizada. Algunos espectadores la critican por su papel como esposa, argumentando que es intrusiva, manipuladora o que no apoya adecuadamente a su esposo Walter White en sus esfuerzos. También hay quienes la ven como un obstáculo para el desarrollo del personaje de Walter en su transformación hacia Heisenberg, el alias de su alter ego criminal.

Además, algunas personas pueden sentirse frustradas por las decisiones morales cuestionables que Skyler toma a lo largo de la serie, especialmente cuando se involucra más activamente en los asuntos criminales de Walter.

Cambio de postura en los usuarios

No obstante, actualmente esa percepción ha cambiado, aseguró Gunn en una entrevista para The Hollywood Reporter: “Ahora viene la gente y dice ‘tú eras el eje para mí. Tú eras la clave de la serie. Tú eras la que me atrapó en la serie’. O dicen: ‘La primera vez que la vi odiaba a tu personaje. Pero la segunda vez que la vi, me di cuenta de ‘oh dios, pobre mujer”.

Breaking Bad fue una serie que rompió con convenciones narrativas tradicionales al explorar la transformación de un personaje aparentemente común en un villano complejo. La evolución de Walter White de un maestro de química a un fabricante de metanfetamina es un viaje emocionante y moralmente ambiguo que desafía las expectativas del público.