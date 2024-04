Mira quiénes son los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock

Los nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll 2024. Instagram: @rockhall

A primeras horas de este lunes 22 de abril, las redes sociales del Salón de la Fama del Rock and Roll confirmó a los artistas que entrarán en su selecto grupo en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre, en el Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos.

Cabe recordar que en la última edición del 2023, ingresaron Rage Against the Machine, Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush, George Michael, Sheryl Crow y The Spinners.

Los nuevos ingresos

Los requisitos principales para entrar al salón de la fama es el haber lanzado el primer disco 25 años años atrás como mínimo, con un obvio éxito comercial y por supuesto, que el género pertenezca al rock-pop.

Los artistas que ingresan en la edición del 2024 son Cher, Foreigner, A Tribe Called Quest, Kool & The Gang, Mary J. Blige, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band y Peter Frampton, además, Alexis Korner, John Mayall y Big Mama Thornton fueron galardonados con el Premio a la Influencia Musical y el Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick y Norman Whitfield recibirán el Premio a la Excelencia Musical.

John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, expresó en un comunicado: “ El rock ‘n roll es una amalgama de sonidos en constante evolución que impacta la cultura y mueve a generaciones. Cada uno de los que forman este diverso grupo de nuevos miembros derribó barreras musicales e influyó en incontables artistas que siguieron sus pasos ”.

Por su parte, Mariah Carey, Lenny Kravitz, la recordada Sinéad O’Connor, Sade, Oasis, el dueto de hip-hop Eric B. & Rakim y el grupo alternativo Jane’s Addiction, son algunas de las agrupaciones que por ahora tendrán que esperar para poder ingresar al selecto grupo que reconoce a lo más importante del rock en todo el planeta.