Las parejas que han marcado las canciones de Taylor Swift

Taylor Swift es conocida no solo por su excelente capacidad para escribir canciones desgarradoras sobre el amor sino también porque los hombres que las han inspirado suelen formar parte de la industria del entretenimiento, al igual que ella. Mientras nos preparamos para recibir su más reciente álbum, venimos a repasar algunas de las exparejas que han marcado sus más reconocidos temas.

La cantante estadounidense saltó a la fama como insignia del género country contemporáneo antes de alejarse de esas raíces y dedicarse más al pop, para ahora ya haber experimentado distintos géneros. Sin embargo, su capacidad para contar historias o entrar en detalles en cada tema musical deja entrever que mantiene las bases del country en este aspecto.

Es a través de los detalles y secretos ocultos que Swift ha permitido que sus fans sepan o intuyan casi con total seguridad, a quienes van dedicados algunos de sus más emblemáticas canciones.

¿Cuáles son las parejas que han marcado las canciones reconocidas de Taylor Swift?

Artistas como Joe Jonas, John Mayer, Jake Gyllenhaal o Harry Styles han sido algunos de los hombres de los que ha hablado, sin filtros, en sus canciones. A continuación, te presentamos algunos de los temas que la cantante ha dedicado a sus ex parejas.

Joe Jonas, conocido por los ‘swifties’ por ser el “primer novio famoso” de Taylor, es, curiosamente, una de las exparejas de Swift con más canciones dedicadas a él en álbumes distintos, solo por detrás de Joe Alwyn, que ha sido su relación más larga. El integrante de los Jonas Brothers ha tenido al menos un tema inspirado en él en al menos cuatro álbumes. La canción más reconocida se sabe que va dedicada a Joe pues la misma Taylor lo reveló en una entrevista con Ellen DeGeneres; se trata de Forever and Always, de Fearless.

John Mayer y Swift tuvieron un vínculo romántico entre 2009 y 2010, siendo una de las relaciones más prolongadas de la cantante hasta ese momento, pero también una de las más trágicas. Tras su separación, Swift canalizó sus emociones en la creación de su famosa canción “Dear John”, de Speak Now, que lleva el nombre de manera evidente. También se ha llegado a suponer que temas como “I Knew You Were Trouble”, de Red, y “Would’ve, Could’ve, Should’ve”, podrían haber tenido inspiración en esa relación, gracias a pistas que Swift ha dejado.

Canciones como “All Too Well” y “We Are Never Ever Getting Back Together” tienen en el centro su romance con el actor Jake Gyllenhaal. Aunque, en 2022, Gyllenhaal afirmó que la canción All Too Well “no tiene nada que ver conmigo”, según reveló en una entrevista con la revista People.

Taylor Swift y Harry Styles compartieron un romance entre finales de 2012 y principios de 2013; una relación que estuvo en el ojo del huracán pues ambos se encontraban en un gran momento de sus carreras individuales. El “himno” Style es considerado por muchos de los fans como una de las canciones que Taylor habría escrito pensando en el exintegrante de One Direction, junto con otros grandes temas como “Wonderland”, “Out of the Woods” y “Is it Over Now?”, de su más reciente regrabación de 1989.

El actor Joe Alwyn es hasta la fecha la pareja más longeva que se le ha conocido a la artista. Swift y Alwyn mantuvieron su relación, que duró seis años, mayormente alejada de los focos de la fama, aunque Swift nunca fue esquiva a mostrar a su novio de vez en cuando. Por la cantidad de tiempo que duraron juntos, Alwyn es sin duda la pareja a la que Swift ha dedicado más canciones, incluso se podría de decir que un amplio porcentaje de los álbumes Reputation y Lover incluyen canciones que son para el actor.

El álbum que está por lanzarse este viernes 19, The Tortured Poets Department, seguramente contará con temas en donde se verá reflejado el proceso doloroso de su ruptura, pues, tras más de 15 años de carrera Taylor Swift ha dejado muy claro que su música es la mejor forma que la actriz emplea para hacer catarsis de todas las cosas que acontecen en su vida.