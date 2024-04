‘Back to Black’: mejor amigo de Amy Winehouse critica película sobre la cantante

Back to Black, la historia menos contada de Amy Winehouse (Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe/Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe)

La película ‘Back to Black’ sobre Amy Winehouse ya se ha estrenado en Reino Unido este pasado 12 de abril pero alguien muy allegado a la cantante tuvo un par de cosas que decir al respecto. Se trata de Tyler James, mejor amigo de la fallecida artista, quien criticó la cinta biográfica sobre la artista arfirmando que el filme no logra retratar a la “increíble y hermosa” persona que él conoció.

La película, dirigida por Sam Taylor-Johnson, está protagonizada por Marisa Abela en el rol de la intérprete de “Rehab”, y por Jack O’Connell en el papel de su esposo, Blake Fielder-Civil. La trama sigue a una joven Winehouse, cuya fama apenas está despegando, conoce a Fielder-Civil en una disco y luego la vemos caer en una espiral de adicción y desórdenes alimenticios.

El filme ha recibido críticas entre ambivalentes y negativas. Charlotte O’Sullivan, de The Independent, comentó que las metáforas “son tan directas que dan pena” y sugirió que “no vale la pena tomarlo en serio”.

¿Qué dijo el mejor amigo de Amy Winehouse sobre ‘Back to Black’, el filme sobre la cantante que se acaba de estrenar?

James afirmó que la Winehouse real se habría “enfurecido” al ver cómo fue retratada. “No esperaba que fuera realista ni completamente preciso, pero fue peor de lo que pensaba. Es una película terrible y no le hace justicia”, dijo a The Sun, luego del estreno. “Simplificaron y banalizaron su increíble vida y pasaron por alto fragmentos importantes. No contaron su historia. Mucho de lo que excluyeron pudo haber contribuido a formar una imagen más completa de Amy, ajustada a quien era realmente”.

James, cantautor actualmente establecido en Irlanda, conoció a Winehouse a sus 12 años cuando ambos estudiaban en la Escuela Teatral Sylvia Young en Londres. Se hicieron amigos íntimos y vivieron juntos desde los 18 años hasta la muerte de Winehouse.

“Lo que me molestó no fue ver la historia de su vida. Fue el hecho de que el filme estuviera tan alejado de lo que fue mi vida con Amy y de la realidad; hay demasiadas imprecisiones”, dijo sobre Back to Black.