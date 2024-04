Por esta dieta Jon Bon Jovi se mantiene en total plenitud

Formada en Nueva Jersey en 1983, la agrupación musical, Bon Jovi, se convirtió en una de las más influyentes del rock alternativo en todo el planeta, manteniendo su vigencia en la actualidad al anunciar a principio de año que el próximo 7 de junio saldrá su disco 16 de estudio titulado “Forever”.

El carisma, sensualidad y calidad vocal de su cantante, Jon Bon Jovi, es considerado por los fanáticos de la banda estadounidense como la posible causa principal de la gran fama y éxito, mismo que ha sido cosechado en 40 años de excelente trayectoria profesional y por como soplan los vientos, quedan varios años más.

A sus 62 años, Jon también se destaca por mantener un gran estado físico, esto gracias el cambio radical en su alimentación años atrás, así lo declaró hace dos días en una entrevista realizada para Men’s Health. En concreto, reemplazó todo por alimentos más sanos como uvas, arándanos, brócoli, yogur, hummus y, ocasionalmente, una galleta y un vaso de Hampton Water Rosè.

Hábitos alimenticios y físicos

Jon Bon Jovi apartó uno de los platos que más amó: las pastas, además, en lugar de filetes y otras proteínas grasas ahora opta por opciones más magras, como pollo, pescado y batidos de proteínas TB-12.

Pero no solo es la alimentación ya que el entrenamiento también es el responsable de buen estado físico. En la mañana realiza actividad física con un entrenador entre cinco a seis veces por semana y desde que lo implementó en su vida, lesiones sufridas a lo largo de su vida en hombro, pantorrilla, fascitis plantar y desgarros de menisco y más, han sido superada por completo.