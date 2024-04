“Ojalá que me perdones”, padre de Pedro Fernández le pide un reencuentro personal

El cantante Pedro Fernández habló recientemente en una entrevista sobre el abandono de su padre biológico y cómo siendo un niño tuvo que cantar para poder mantener a su familia porque había “mucha hambre”. Sus palabras generaron una reacción por parte de su padre José Luis Cuevas, quien en un emotivo video le pidió perdón a través de TikTok.

“Hijo, me siento muy mal de haber oído esto, me doy cuenta que te sientes, o te sentiste, muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos. Te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre, todos los años, en mi corazón y me arrepiento”, expresó Cuevas por medio de su cuenta @pepecuevasoficial en la citada red social.

Manifestó que “espero que un día estas palabras te muevan, te acaricien un poquito tu corazón y me des la oportunidad de poder hablar personalmente, hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo”.

Recomendados

Prosiguió diciendo: “Si tú estás de acuerdo que un día puedas escucharme personalmente, qué bueno, aquí estoy para ti. Ojalá que me perdones. Te quiero mucho, cuídate mucho, que Dios te cobije siempre. Te amo hijo”.

Pedro Fernández: “Fue muy difícil”

En la entrevista que concedió al programa Ventaneando, el cantante mexicano Pedro Fernández habló sobre las dificultades que pasó en su niñez y cómo su único apoyo fue su abuelo materno, a quien siempre consideró como un padre.

“No teníamos ni para comer. Fue una etapa muy difícil, de mucha austeridad, de mucha hambre… mi padre, mi consejero, mi mejor apoyo”, refirió el artista, de 54 años.

Contó que la cercanía que tuvo con su abuelo, nunca la experimentó con su papá biológico, ni con su madre. Su abuelo incluso viajaba con él y lo representaba hasta que llegó a convertirse en su mánager.

Comentarios a Pedro Fernández

En la cuenta de @pepecuevasoficial, los usuarios de TikTok no dejaron de comentar y la mayoría concordó en su petición a Pedro Fernández para que perdone a su papá.

Muchos expresaron que desde hace años se sabe que el cantante no visita a su mamá y a su papá. Otros más, se mostraron comprensivos con el actor y cantante.

“Recuerdo que hace años se habló mucho de que su papá lo vio como negocio. Cuando Pedro se independizó no había nada ahorrado a nombre de él, si papá se quedó con todo, de ahí que Pedro se alejó de su papá”, “escucha a tu papá y perdónalo”, “Pedrito Fernández solo respondía las preguntas que le hacía Paty Chapoy no juzguemos tan duramente a pedrito el es un gran ser humano”, son algunos comentarios.