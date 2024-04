Michael Douglas contó cómo hace para que sus hijos pasen tiempo con él

A sus 79 años, el reconocido actor Michael Douglas no vacila en hablar sobre los momentos con su familia junto a su esposa, la también actriz Catherine Zeta-Jones, de 54 años.

La pareja tiene a sus dos hijos Dylan, de 23 años, y Carys, de 20. Él además tiene un hijo de 45 años, fruto de su relación con su exesposa Diandra Luker.

En entrevista durante el programa Today, el afamado actor compartió cómo hace para compartir con sus hijos menores y bromeó diciendo que los “seduce” con lujosos viajes.

“Catherine y yo tenemos la suerte de que a nuestros hijos Dylan y Carys todavía les guste viajar con nosotros… Así que acabamos de terminar cinco semanas en la India en Navidad. Y siempre estamos planeando el año que viene, cuáles serán nuestros viajes y adónde iremos”, expuso Douglas en la referida entrevista, según publicó People.

Ante la pregunta de si le gusta pasar tiempo con sus hijos, ya adultos, contestó que “es simplemente un placer… Especialmente cuando no los estás obligando. [Yo] dije: ‘Catherine, mira, en realidad quieren pasar el rato con nosotros. Le dije: ‘Sabes, es bueno’”.

“Tenemos buenos viajes… Los seducimos con buenos lugares adonde ir”, bromeó.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

A pesar de su diferencia de edad, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones han logrado convertirse en una de las parejas más sólidas de Hollywood. Su relación comenzó en 1988 y se casaron en el 2000.

La Nación relató que la primera cita de ambos fue con la intervención del actor Antonio Banderas y su esposa Melanie Griffith. La pareja de casados aprovechó un viaje a Francia para coordinar una cena privada a Douglas y Zeta-Jones.

El citado medio dice que en una entrevista al conductor Jonathan Ross, Douglas contó que en esa cena, él le dijo a Catherine: “¿Sabes?, voy a ser el padre de tus hijos”. Catherine rememoró a The New Yorker que ella se sintió aturdida. “Le contesté: ‘muy bien. Leí mucho sobre vos. Vi mucho sobre vos. Oí hablar mucho de vos. Buenas noches’. Me fui a la cama y me levanté a las cinco de la mañana. Volé hasta Londres, cambié de avión, fui a Aberdeen y me subí a un ferry para cruzar a la isla de Mull. Una vez allí, había un gran ramo de flores que decía: ‘Lo siento si te asusté. Con cariño, Michael Douglas’. Él siempre dice que el florista que llevó esas flores a la isla de Mull le salvó la vida. Si alguien dice que va a ser el padre de tus hijos cuando recién lo conocés, da un poco de miedo. Pero, desgraciadamente, tenía razón”, confesó.

Luego comenzaron a comunicarse vía telefónica y a salir juntos. Su relación la sellaron al darse el sí acepto en el 2000.