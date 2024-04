Let It Be: ¿de qué trata la película de The Beatles y por qué es tan polémica?

Peter Jackson dirigirá un documental sobre la grabación del álbum «Let it be» de The Beatles. (Foto: EFE)

El ansiado documental de The Beatles, Let It Be, está por llegar a la plataforma de Disney+ este próximo 8 de mayo. La película, dirigida por Michael Lindsay-Hogg, ganó un Oscar a la Mejor banda sonora en 1971. Sin embargo, el galardón fue recibido por Quincy Jones, ya que ningún miembro del conjunto original acudió a la ceremonia, puesto que tampoco estaban de acuerdo con que se distribuyera, y es de allí donde nace la polémica.

Luego de 54 años de su estreno original, Disney apuesta por el excelso material audiovisual, que tendrá además la restauración de Peter Jackson, quien estuvo detrás de The Beatles: Get Back, la serie documental de 2021 que también recoge material del registro de 1970 y que precisamente intenta mostrar otra cara del epílogo del cuarteto.

¿De qué trata Let It Be, el documental de The Beatles estrenado en 1970 y que se ha remasterizado para este 2024?

El documental se estrenó apenas una semana después de que Paul McCartney anunciara oficialmente su separación de la banda. De esta forma, la cinta -que acompañó el último álbum de The Beatles- podrá ser vista luego de haber estado inaccesible por años. El filme aborda la desintegración del icónico grupo británico y las tensiones previas entre John Lennon, McCartney, George Harrison y Ringo Starr, motivo por el cual ninguno de los miembros quiso que se distribuyera en esa época.

Recomendados

Michael Lindsay-Hogg, quien defendió su película en Rolling Stone en 2021, dijo en un comunicado que la percepción negativa de la película desde hace mucho tiempo se deriva del hecho de que se estrenó inmediatamente después de la ruptura de la banda.

“La gente fue a ver Let It Be con tristeza en el corazón, pensando: ‘Nunca volveré a ver a The Beatles juntos’. Nunca volveré a tener esa alegría’, y eso oscureció mucho la percepción de la película”, dijo en el citado medio. “Me quedé estupefacto por lo que Peter pudo hacer con Get Back, utilizando todo el metraje que había filmado 50 años antes”, agregó.

“Siempre he pensado que Let It Be es necesario para completar la historia de Get Back”, añadió Jackson.

El restaurado documental también llega apenas unos días después del lanzamiento del nuevo sencillo de Ringo Starr, February Sky.

A principios de este año, Sony Pictures también anunció que Sam Mendes (American Beauty y 1917) se encargará de dirigir cuatro películas centradas en cada miembro de la banda, cuyo estreno está previsto para 2027.

‘Let It Be’ contará con material de ensayos, la creación de algunos de sus temas más célebres, discusiones e incluso el histórico concierto en la azotea del estudio de Apple Corns; todo disponible para ver en streaming en Disney+.