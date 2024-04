“Estamos muy emocionados”, Henry Cavill habla por primera vez sobre su paternidad

El actor Henry Cavill siempre se ha caracterizado por mantener bajo perfil sobre su vida privada, pero la emoción por ser padre no puede callarlo, así que no vaciló en hablar sobre el tema al ser consultado ante las cámaras.

En las redes sociales se hizo viral un video de Cavill caminando tomado de la mano de su novia Natalie Viscuso. La pareja salía de lo que parecía ser un hotel, pero un detalle llamó la atención: la pancita de su novia, de 33 año,s mostraba un embarazo y las imágenes se convirtieron en noticia, ya que no se sabía del estado de gestación de Viscuso, debido al mismo hermetismo que ellos han mantenido en cuanto a su relación.

Sin embargo, la alegría por ser papá no ha podido callar a Henry Cavill a sus 40 años. Se trata del primer bebé de ambos.

Recomendados

Ante la pregunta de una presentadora de Access sobre el embarazo, el actor sonrió y contestó: “Natalie y yo estamos muy emocionados. Y sí, seguramente verán más sobre eso”. De esta manera, no sólo confirmó que será papá, sino que se mostró dispuesto a seguir mostrando la alegría por esta nueva faceta en su vida.

Además, agradeció los comentarios de felicitaciones y de quienes afirman que será un gran padre. “Gracias, realmente lo aprecio”, dijo.

Henry Cavill y Natalie Viscuso

La relación entre Henry Cavill y Natalie Viscuso se dio a conocer en abril de 2021 cuando Daily Mail publicó imágenes de ambos caminando por las calles. Un día después, el actor confirmó el noviazgo en sus redes.

“Este soy yo mirando tranquilamente confiado poco antes de que mi hermosa y brillante amor Natalie, me destruya en el ajedrez”, escribió él junto a una foto jugando ajedrez con ella. Desde ese entonces,los comentarios no pararon, al punto de que el mes siguiente, él pidió a través de sus redes que pararan de tantas especulaciones. Como muchos saben, no le gusta difundir su vida privada.

Sobre Natalie Viscuso se sabe que es hija de un millonario inmobiliario. Es cineasta y productora. Se dice que se conocieron cuando trabajaban en la película ‘Enola Holmes’.