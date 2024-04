Director de Deadpool & Wolverine habla sobre los rumores de Taylor Swift en la película

Deadpool & Wolverine es una de las películas más esperadas del año, no solo por tratarse de una cinta de Marvel Studios sino que además volverá a traer a la pantalla gigante a Hugh Jackman en el papel de Wolverine; esta vez junto al queridísimo Ryan Reynolds en la piel de Deadpool. Sin embargo, en los últimos meses se ha sumado un rumor que le ha añadido más leña a la expectativa: la posibilidad de que la cantante Taylor Swift tenga un cameo en la cinta.

“La ‘Time Variance Authority’ (TVA), una organización burocrática que existe fuera del tiempo y el espacio, y monitorea la línea de tiempo, saca a Wade Wilson / Deadpool de su vida tranquila y lo embarcará en una misión que cambiará la historia del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) junto a Wolverine”, nos dice la sinopsis de la cinta que dirige Shawn Levy.

¿Qué dijo el director de Deadpool & Wolverine sobre el posible cameo de Taylor Swift?

En entrevista con Entertainment Tonight, Levy, el director de la cinta, fue cuestionado sobre si Swift iba a aparecer o no a lo que el cineasta dio su respuesta:

“Ni siquiera puedo creer que te atrevas a hacerme una pregunta que sabes que no puedo responder. Sabes que no puedo responder. Todo Estados Unidos sabe que no puedo responder a eso. Diré lo que dije antes aquí en CinemaCon. La proliferación de rumores sobre quién está y quién no en esta película es fabulosa. Porque nadie sabrá la verdad hasta el 26 de julio”, expresó el director y productor, conocido por películas como Una Noche en el Museo y Gigantes de Acero.

Levy también dejó en claro que la película no debe ser vista bajo la lupa de que se trata de ‘Deadpool 3′, ya que el título deja en claro que esta es una historia de dos personajes en conjunto, en lugar de solo Deadpool.

“En cuanto a elaborar la historia de Deadpool y Wolverine, me sentí privilegiado todos los días porque estás hablando de dos grandes estrellas de cine en sus papeles más icónicos. También me dio una oportunidad. Es la tercera película de Deadpool, pero no es Deadpool 3. Es algo diferente que se parece mucho a Deadpool y Wolverine. Y no intenta copiar nada de las dos primeras películas. Fueron increíbles, pero esta es una aventura de personajes de dos jugadores”, aseguró.