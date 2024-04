Carol Celico, ex esposa de Ricardo Kaká confesó que lo dejó por ser “demasiado perfecto”

La separación entre dos personas, especialmente entre figuras públicas, suele desencadenar una catarata de especulaciones y rumores. En el caso del legendario futbolista brasileño Ricardo Kaká, su divorcio de Carol Celico en 2014 no fue una excepción.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue un escándalo de infidelidad o problemas de comportamiento, sino una razón sorprendente: Carol lo dejó porque lo consideraba “demasiado perfecto”. Carol Celico, después de casi nueve años de matrimonio con Kaká y dos hijos en común, decidió compartir públicamente la razón detrás de su separación.

“Era demasiado perfecto”, la razón de la ex esposa de Kaká para dejarlo

En una declaración franca, admitió que a pesar de la impecable conducta y el trato ejemplar de Kaká, algo dentro de ella no se sentía completo. “Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, confesó. Esta revelación desató una ola de memes y reacciones en las redes sociales.

Ambos tenían una relación aparentemente perfecta (Agencias)

Las relaciones no se basan únicamente en la ausencia de defectos, sino en la conexión emocional y la compatibilidad. Aunque Kaká era admirado por su éxito en el campo de fútbol y su integridad fuera de él, su matrimonio con Carol no llenaba el vacío emocional de ella. Es importante destacar que la decisión de Carol no implicaba ninguna falta por parte de Kaká. Ambos siguieron adelante con sus vidas, encontrando la felicidad en caminos separados.

Ambos reconstruyeron sus vidas (Agencias)

Kaká, después de retirarse del fútbol profesional, se centró en proyectos personales y en su nueva relación con Carol Dias, con quien construye una nueva familia. En el complejo mundo de las relaciones humanas, la perfección puede ser un concepto relativo y subjetivo. Lo que puede ser ideal para uno, puede no serlo para otro, lo que importa es encontrar la felicidad y la plenitud, incluso si eso significa dejar atrás la perfección aparente.