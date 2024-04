Usuarios en redes sociales no  perdonan que Pedro Fernández se haya hecho unos “retoques” en el rostro

El actor y cantante mexicano Pedro Fernández, anunció que está próximo a pisar los escenarios para deleitar a los fanáticos con sus mejores éxitos musicales. Sin embargo, sus seguidores no pudieron negar la sorpresa que les causó su reaparición en televisión, pues aseguran que el cantante abusó de los procedimientos antienvejecimiento, y señalaron que su rostro apenas puede mostrar sus expresiones.



Este 20 de abril, Pedrito volverá a la Arena Ciudad de México con un concierto que englobará gran parte de las canciones que lo llevaron a convertirse en uno de los cantantes más reconocidos y queridos, según la información que reveló en un programa matutino.



De alrededor de las 400 canciones que forman parte de su discografía entera, Fernández compartió que interpretará 40 de ellas, entre las que se encuentran sus mayores éxitos, y también las peticiones que, cada que ofrece un show, su público sigue pidiendo, como es el caso de “La de los hoyitos”, tema lanzado en 1973, cuando tenía sólo cuatro años de edad.



En cuanto a su aspecto físico respondió que: “una de las razones por las que las personas nos podemos ver es porque la estabilidad emocional se refleja, cuando tú emocionalmente estás bien, pleno con lo que haces, contento y feliz con tu trabajo, la gente se da cuenta; no necesariamente si te ves más grande o más joven, simplemente que creo que la felicidad de una persona tiene mucho que ver”, expresó.





Y aunque hay quienes lo apoyan, también hubo internautas que le solicitaron que no abusara del bótox para que su rostro no pierda su característica esencia, pues siempre ha sido una persona muy expresiva y carismática.