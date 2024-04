“El señor Barriga” sufre caída en una grabación de Televisa y es trasladado a un hospital, este es el diagnóstico

El pasado 11 de abril el actor mexicano Édgar Vivar más conocido como “El señor Barriga” sufrió un accidente cuando grababa una escena del cómico programa “Vecinos”. Según relató Elías Olorio, director de la serie, el actor le da vida al personaje Hipólito.

Según señaló Olorio, en una entrevista para un matutino el incidente habría sucedido debido a que Vivar tuvo un tropiezo y debido a esto se lesionó. En este sentido el equipo de la serie no tardó en auxiliarlo, añadió.



“Estábamos grabando una escena y sí, perdió en algún momento el equilibrio, porque era una escena en donde estaban varias personas (...) se golpeó la cabeza”, comentó Olorio.



Pese al accidente, Elías ahondó en que Édgar Vivar sólo sufrió de su caída una “pequeña herida”, pero ésta no trascendió a algo más grave.



Aún así, el equipo prefirió que el actor de 75 años fuera llevado al hospital para una revisión y El señor Barriga habría salido del lugar sin mayor contratiempo.



“Todo está bien, le hicieron una pequeña sutura y ya (se encuentra en casa)”, mencionó el productor y añadió: “Ya me mandó mensajes de broma, él está bien”, aseguró.



Finalmente, el productor dejó en claro que la participación de Édgar en el programa que estaban grabando no se vería afectada, pues ese día grabaron su última escena de ese periodo, entonces saldrá con regularidad al aire.