¡Es oficial! Shakira anuncia tour mundial

La cantante colombiana Shakira dejó en shock a sus fanáticos al dar a conocer que visitará varios países como parte de su tour. ¿Cuáles serán?

#Shakira anuncia su próxima gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" 💎✨ pic.twitter.com/Zr0s9wDX2u — WOLF PACK 💎 (@SomosShakiFans) April 13, 2024

Gran expectativa y especulaciones ha generado entre sus seguidores, sobre los países que incluirá en su tour, y si entre ellos, estará Guatemala.

La cantante colombiana Shakira, una de las estrellas más influyentes del pop mundial, que este viernes ha anunciado oficialmente su nueva gira mundial para el 2024.

Recomendados

La intérprete colombiana dio esta noticia durante su presentación en el festival Coachella junto al productor musical Bizarrap.

Durante este espectáculo, la artista originaria de Barranquilla sorprendió a los asistentes al hacer el importante anuncio que llega después de que ella estrenara su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’.

“Buenas noches, Coachella (...) Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos [...] Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira, Biza ¡Por fin!”, fueron las palabras Shakira, quien reveló que hará un tour mundial.

Además, mientras ella cantaba en el festival, apareció la frase: “Se viene la loba...”.

“¡Está sucediendo! ¡No puedo esperar a estar de vuelta en el escenario de fiesta y celebrando con mi wolfpack!”, expresó Shakira en sus redes sociales.

Se imaginan si #Shakira hubiera sido invitada por #Coachella y no por #Bizarrap Ella la hubiera rompido a lo grande como lo hace siempre, como lo hizo en el Súper Bowl una Reina total 🇨🇴 lastimosamente no fue así pero nos dio 7 minutos de gozo 💎🐺 y nos anunció su Tour 🥹 pic.twitter.com/NoWpdlnddU — Karen Castro (@KarenCa55017927) April 13, 2024

De acuerdo con la misma información que sa cantante Shakira dio, su gira empezará en la ciudad California, Estados Unidos. Se especula que este primer show se realizará en noviembre.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la lista completa de destinos que visitará Shakira, la expectativa de que incluya a Guatemala en su gira mundial es alta.

La cantante tiene una gran cantidad de admiradores en nuestro país, y dejó recuerdos imborrables en sus fans, cuando se presentó

La primera vez que se presentó en Guatemala, fue el 29 de noviembre de 1996, luego de esta presentación, la colombiana ha vuelto a Guatemala en dos ocasiones más en 2000 y 2011.