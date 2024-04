“Estoy en una etapa de aprendizaje muy dura”: Tristán, hijo de Yahir, habla sobre su delicada situación

El reciente revuelo en torno a la vida de Tristán ha dejado a muchos usuarios preocupados después de que se viralizara un inquietante video que lo mostraba deambulando por un parque de la Ciudad de México junto a su novia. Las imágenes, captadas por la agencia KadriPapparazzi, mostraban al joven supuestamente realizando actividades preocupantes, como lavarse el cabello con una botella de agua y consumiendo presuntas drogas.

Ante la ola de especulaciones generadas por este video, Tristán decidió romper el silencio y aclarar su situación en una charla con Gustavo Adolfo Infante. Durante la entrevista para el canal de YouTube de Infante, Tristán admitió que si bien había experimentado con la vida en la calle durante una temporada, esto formaba parte de un proceso de crecimiento personal y acumulación de experiencias.

Un momento muy complejo para Tristán, el hijo de Yahir

“Estoy en una etapa de aprendizaje muy dura, me ha golpeado la vida por todas partes”, reconoció Tristán. Sin embargo, aclaró que, aunque no tenía una residencia fija hace una semana, no había caído en la indigencia, como muchos habían especulado. Detalló que había estado alojado en Airbnb y hoteles, mientras se mantenía enfocado en su carrera musical, produciendo canciones de trap y rap.

Sobre su relación con su padre, Yahir, Tristán reveló que llevaban un año sin hablarse. Aunque reconoció la disciplina que su padre le había inculcado, expresó su decepción por la falta de comunicación. “El que no me contesta al fin y al cabo es él, yo le he marcado y no me contesta, entonces el que se está perdiendo de un gran hijo es él”, lamentó Tristán.

No tiene una buena relación con su papá (Captura)

Las declaraciones de Tristán arrojan luz sobre su situación actual y desmienten algunas de las especulaciones surgidas a raíz del polémico video. Mientras continúa concentrándose en su carrera musical y en su crecimiento personal, Tristán enfrenta abiertamente los desafíos que la vida le presenta, mostrando determinación para superarlos y seguir adelante.