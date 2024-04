¿Eres fan de los coleccionables? Está actividad es ideal para ti

No te pierdas la oportunidad de conocer a Chumlee del famoso programa El Precio de la Historia. El actor visitará Guatemala para compartir con los fanáticos en el Retrocon 2024, además compartirá sus experiencias sobre los artículos que atesora y que han marcado la historia. ¡Consigue su firma en tus artículos favoritos y tomáte fotografías con él!



Este evento concentra en un espacio a los coleccionistas y aficionados para que compartan sus pasiones, exhiban sus valiosos tesoros y conecten con personas que comparten el mismo amor por lo retro.



Podrás encontrar desde antiguos cómics y juguetes clásicos hasta raros vinilos y consolas vintage, encontrarás una impresionante variedad de artículos que te transportarán a épocas pasadas.



La convención Retrocon 2024 tendrá lugar en el Parque de la Industria y podrás asistir desde las 10:00 am. Encontrarás amenidades y comida para disfrutar una experiencia completa al lado de tu familia.



Las entradas tienen un precio de Q85.00 por persona más el cargo por servicio. Las fechas de la convención son el sábado 13 y domingo 14, desde las 10:00 am en adelante.