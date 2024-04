Llegó el día: Estrenan “Back to Black”, la biopic de Amy Winehouse

Back to Black, la historia menos contada de Amy Winehouse (Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe/Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe)

Luego de varios meses de espera finalmente millones de fanáticos en todo el mundo podrán disfrutar en las salas del cine a partir de este jueves 11 de abril la tan esperada biopic de Amy Winehouse, “Back to Black”, con excepción del Reino Unido, ya que por decisión de los productores se planificó estrenarle un día después para que coincida con el inicio del fin de semana.

La película dirigida por la cineasta inglesa Sam Taylor-Johnson, con guión de Matt Greenhalgh y protagonizada por Marisa Abela, contará los primeros años de vida de la cantante quien lamentablemente perdió la vida a sus 27 años en el pasado 2011, tras confirmarse en el informe forense que la causa fue una intoxicación etílica accidental.

Reedición de “Tears Dry on Their Own”

Entre lo más destacable en la producción audiovisual, los creadores adelantaron que se podrán apreciar imágenes exclusivas de Amy Winehouse. Además, el video “Tears Dry on Their Own”, considerado como uno de los mejores de su corta carrera, fue reeditado por David LaChapelle, con ilustraciones nunca visto de la ícono británica del Soul y R&B.

La banda de sonora de “Back To Black Songs From The Original Motion Picture”, tendrá grabaciones originales del disco debut “Frank” y del célebre “Back To Black”. También incluirá una nueva canción, “Song for Amy”, cantada por Nick Cave.

En el álbum también aparecerán canciones de artistas que fueron una inspiración para Amy, The Shangri-Las, Billie Holiday, Minnie Riperton, Dinah Washington y Sarah Vaughan, y que cuyas voces aparecen en momentos clave de la película.

La historia detallará la relación de Amy con sus padres, la relación tóxica con novio, sus procesos creativos, su ascenso a la fama y por supuesto, el declive de su vida artística y personal por sus fuertes adicciones que fueron el gran causante de su muerte el 23 de julio de 2011.